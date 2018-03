Enkele simpele trucjes van een celebritykapper voor stralend haar TVM

16 maart 2018

08u40

Bron: Vogue 0 Style Glanzend haar zoals in de shampooreclame, daar tekenen we allemaal onmiddellijk voor. Maar hoe bereik je dat? Celebritykapper George Northwood, die onder meer it-girl en eeuwige haarinspiratie Alexa Chung in zijn klantenbestand heeft zitten, deelt zijn tips en tricks.

"Ik ben persoonlijk een grote fan van de dubbele shampoomethode," legt George Northwood uit aan Vogue. Hij kapt de knappe kopjes van onder meer Alexa Chung, Alicia Vikander and Rosie Huntington-Whiteley. "De meeste mensen krijgen hun haar niet volledig schoon als ze het wassen, waardoor er een soort vette film op blijft liggen. Dat zorgt al snel voor dofheid en een gebrek aan glans. Gebruik je twee keer na elkaar shampoo, dan verwijder je eerst overtollig vuil en vet. Bij een tweede wasbeurt krijg je het haar pas helemaal schoon."

Wie fijn haar heeft, gebruikt beter geen conditioner Celebritykapper George Northwood

2 'munstukken' shampoo

De dubbele wasmethode lijkt er eentje waar je veel shampoo voor nodig hebt, maar dat ontkracht de bekende kapper. Integendeel: we gebruiken eerder te veel dan te weinig shampoo. "Je hebt helemaal niet veel shampoo nodig als je twee keer je lokken wast. Bij elke wasbeurt volstaat een hoeveelheid ter grootte van een munstukje. De eerste keer zal je haar niet erg schuimen, omdat het vuil en vet weghaalt. Dat mag echt heel ruw: doe een beetje product in je handen, wrijf ze over elkaar en ga dan even kort door het haar. De tweede wasbeurt ga je dan grondiger de wortels inmasseren en komt er meer schuim vrij."

Hoe vaak wassen?

Volgens Northwood zou zo'n dubbele wasbeurt ervoor zorgen dat je tot 2 à 3 dagen verder kan zonder wassen. Al voegt hij er aan toe dat fijne haardossen het waarschijnlijk wat vaker moeten wassen, terwijl weelderige krullen net iets langer kunnen wachten om het opnieuw te reinigen. De 'dubbele shampoomethode' zou er in elk geval voor moeten zorgen dat je haren langer schoon blijven, aldus de kapper.

De dubbele shampoomethode houdt je haar 2 à 3 dagen schoon Celebritykapper George Northwood

Haartype en conditioner

Ook voor het al dan niet gebruiken van conditioner, is je haartype een belangrijke richtlijn. Wie fijn haar heeft, gebruikt beter geen haarverzorging na het wassen, of enkel een beetje op de puntjes als het niet anders kan. Dik haar kan dan wel weer een stevige portie conditioner gebruiken. "Wring je haar wat uit voor je het product aanbrengt, want te veel water zal de conditioner te fel verdunnen." Voor haar dat snel vet wordt, adviseert Northwood een conditioner in sprayvorm die je niet moet uitspoelen. Die zijn meestal lichter dan de uitspoelbare versie in de douche.