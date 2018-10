En het populairste merk van het moment is... Liesbeth De Corte

25 oktober 2018

12u27

Een paar maanden geleden stond Gucci nog helemaal bovenaan het lijstje van zoekmachine Lyst, maar mooie liedjes duren niet lang, zo blijkt. Het Italiaanse modehuis is van de troon gestoten door Off-White, het ultrahippe streetwearlabel van Virgil Abloh.

Iedereen die oog heeft voor mode, checkt wat de sterren dragen en al eens graag door Instagrampagina’s van influencers scrollt, weet dat Off-White het meest hippe modemerk is van het moment. Nu wordt dat ook bevestigd door Lyst, de zoekmachine voor fashionista’s.

Lyst scant vier keer per jaar het shopgedrag van z’n klanten - ter info: dat zijn er maandelijks zo’n 5 miljoen. Op numero uno prijkt dus Off-White, dat gevestigde namen als Balenciaga, Gucci, en Prada achter zich laat.

Ondanks dat het streetwearlabel pas in 2013 is opgericht, is dit resultaat geen al te grote verrassing. Het lijkt nu eenmaal alsof alles wat Virgil Abloh aanraakt in goud verandert. Eerst maakte hij naam als creatief directeur van rapper Kanye West, momenteel verovert hij de modewereld met Off-White en samenwerkingen met Nike en IKEA, en enkele maanden geleden toonde hij zijn eerste werk voor Louis Vuitton.

Benieuwd naar de rest van het lijstje?

1. Off-White

2. Gucci

3. Balenciaga

4. Nike

5. Prada

6. Versace

7. Yeezy

8. Vetements

9. Fendi

10. Valentino