En de bruid droeg... een jumpsuit: & Other Stories brengt nieuwe trouwcollectie uit Charlotte Dierckx

14 maart 2018

15u13 2 Style In het In het overzicht met trouwtrends voor 2018 schreven we al dat bruidjes dit jaar massaal kiezen voor een comfortabele trouwtenue. En dat is ook & Other Stories niet ontgaan. De Zweedse kledingketen lanceert binnenkort een capsulecollectie speciaal voor bruidjes in spé die op zoek zijn naar een casual look. En uiteraard mocht de jumpsuit daarbij niet ontbreken.

Vorig jaar ontwierp & Other Stories voor het eerst betaalbare bruidsjurken en jurken voor bruidsmeisjes. Dit jaar doet het Zweedse zusje van H&M datzelfde nog eens over, maar gooien ze ook twee jumpsuits in de mix. De bedoeling van de lijn bleef hetzelfde: door te kiezen voor een tijdloos silhouet kunnen de stuks ook gedragen worden voor andere gelegenheden dan bruiloften.

“Met deze capsule-bruidscollectie plaatsen we kledij voor speciale momenten in de kijker en dan vooral voor huwelijksfeesten. Al zijn al deze jurken en jumpsuits bijzonder veelzijdig, zodat je ze gemakkelijk kan omtoveren tot je favoriete en meest gedragen stukken”, zo vertelt Malin Sone, Head of Design van & Other Stories.

De collectie bestaat uit zeven zwierige jurken en twee elegante jumpsuits en is vanaf eind april 2018 beschikbaar in geselecteerde winkels van & Other Stories en op www.stories.com. De prijzen variëren tussen € 89 en € 145.