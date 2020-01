Emma Stone staat opnieuw model voor Louis Vuitton Margo Verhasselt

09 januari 2020

16u07

Bron: Daily Mail 0 Style Ze won een Academy Award, een Golden Globe en was ‘s werelds best betaalde actrice in 2017. Dat Emma Stone het goed doet, is een understatement. Wat mag ze tegenwoordig nog aan dat lijstje toevoegen? Dat ze schittert in de nieuwe Louis Vuitton’s Spring/Summer 2020 womenswearcampagne.

De actrice gaat voor de derde keer met het Franse modehuis in zee. De campagne werd geschoten door Collier Schorr in Londens legendarische Park Lane Hotel. In de campagne draagt Stone de nieuwe collectie naar de hand van creatieve directeur Nicolas Ghesquière die geïnspireerd werden door de Belle Époque.