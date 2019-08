Elodie Ouedraogo mag beha maken voor Ellie Goulding Redactie

19 augustus 2019

00u00 0 Style Nadat haar kledinglijn eerder al werd opgepikt door 'Vogue', scoort Elodie Ouedraogo opnieuw internationaal. Op een festival in Noorwegen droeg zangeres Ellie Goulding afgelopen vrijdag een fluorescerend groene beha van 4254, het merk dat Ouedraogo met Olivia Borlée opstartte.

De look werd speciaal voor haar gecreëerd - en snel, want de entourage van Ellie Goulding contacteerde Ouedraogo pas een week geleden. De gewezen atlete kan haar trots niet op. "Het is fantastisch en het motiveert ons enorm dat succesvolle vrouwen zo enthousiast worden over jonge merken en daar kansen aan geven." De Britse singer-songwriter Ellie Goulding is bekend van hits als 'Love Me Like You Do' en 'I Need Your Love'.