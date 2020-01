Elie Saab brengt kindercollectie uit Margo Verhasselt

14 januari 2020

09u10

Bron: WWD 2 Style De Libanese designer Elie Saab brengt voor het eerst een kleding- en schoenlijn voor kinderen uit. Het modehuis slaat de handen ineen met Simonetta, een Italiaans bedrijf dat al sinds de jaren 50 kinderkleding maakt en met Andrea Montelpare, die voor de bijpassende schoenen zal zorgen.

Een unicum in de Andrea Montelpare-showroom in Milaan: voor het eerst wordt daar een kinderschoenlijn van luxelabel Elie Saab voorgesteld. Daarna wordt de kledingcollectie getoond tijdens de Pitti Immagine Bimbo (een event waar kinderkleding getoond wordt) in Firenze op 16 januari. De twee lijnen worden daarna verdeeld over verschillende boetieks en winkels wereldwijd.

Zowel de kleding- als schoenenlijn focust op vakmanschap en het gebruik van luxemateriaal. Hoe ziet de kledingcollectie eruit? Niet anders dan we van Elie Saab gewoon zijn: zwierige jurken met strikken, extravagante schouders en veel kant.

“De lijn bevat ons uniek DNA en laat ons toe om zelfs de jongsten bij te staan in hun stijlontwikkeling", klinkt het bij Saab in een statement. “We zijn trots om dit luxemerk toe te voegen aan ons portfolio”, voegt Niccolò Matteo Monicelli, chief executive officer van Simonetta, daar nog aan toe .