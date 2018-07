Eigenaar Uniqlo koopt zich in bij modehuis Lemaire Timon Van Mechelen

14u30 0 Style Fast Retailing, het Japanse moederbedrijf achter modeketen Uniqlo, heeft een minderheidsaandeel gekocht in het modelabel Lemaire. De Franse oprichter van dat merk Christophe Lemaire is sinds 2016 artistiek directeur van Uniqlo. Zijn contract wordt meteen ook met minstens vijf jaar verlengd.

Naast Uniqlo is Fast Retailing onder andere ook nog eigenaar van Theory, Helmut Lang, Comptoir des Cotonniers en J Brand. En nu hebben ze dus ook een minderheidsbelang genomen in het Franse merk Lemaire. Financiële details over de overname zijn niet bekend gemaakt, wel liet Fast Retailing weten om geen dochteronderneming van Lemaire te willen te maken.

Lemaire werd twee jaar geleden aangesteld bij Uniqlo om het 'Research & Design center' te leiden en de nieuwe kledinglijn 'Uniqlo U'. “Ik ben toen erg onder de indruk geraakt van zijn voortreffelijke talent en zijn ervaring als ontwerper,” aldus Tadashi Yanai, CEO en voorzitter van Fast Retailing in een persverklaring. “Ik ben verheugd om onze samenwerking met Lemaire verder te verdiepen en ik hoop dat ons nieuwe niveau van betrokkenheid zal bijdragen aan verdere groei en ontwikkeling van het merk Lemaire.”

Christophe Lemaire deed onder andere ervaring op bij bekende modehuizen als Lacoste en Hermès, maar focuste zich voor zijn aanstelling bij Uniqlo volledig op zijn eigen kledinglabel.