Eerste winkel van het populaire Deense kledingmerk Samsøe & Samsøe in België is nu open Timon Van Mechelen

13 maart 2018

We kondigden de opening eerder al aan en nu is het moment echt daar: kledingmerk Samsøe & Samsøe heeft zonet een eerste winkel geopend in ons land. Het Deense label koos voor een pand in de hippe Antwerpse Kammenstraat.

Dat Samsøe & Samsøe ook zonder eigen winkel al populair was in België, bewijzen de drukbezochte stockverkopen van het Deense merk. Geen wonder ook. De minimalistische kleren van het merk ademen nu eenmaal die typische Scandinavische stijl uit én het is nog eens redelijk betaalbaar ook. Voor een jeans van Samsøe & Samsøe betaal je zo’n 100 euro, winterjassen zijn iets duurder en kosten rond de 300 euro, een T-shirt met leuke print heb je dan alweer voor 50 euro. Maar daar krijg je wel uitstekende kwaliteit en designs voor terug die je niet zomaar in elke andere winkelketen vindt.

De eerste Samsøe & Samsøe-winkel in ons land biedt zowel dames- als herencollecties, accessoires en schoenen. “We kijken er naar uit om de klanten een inspirerende tastbare ervaring te bieden in een gevestigde mode- en cultuurstad als Antwerpen," aldus architect en winkelontwerper Morten Hedegaard, die enkele van de meest trendy boetiekhotels creëerde in Kopenhagen.

Kammenstraat 25, 2000 Antwerpen. Meer info en openingsuren: samsoe.com.