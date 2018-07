Eerste Saudische model loopt show tijdens Fashion Week in Parijs Liesbeth De Corte

09 juli 2018

14u04

Bron: NY Times 0 Style Taleedah Tamer mag een opmerkelijke primeur op haar naam schrijven. Ze is het eerste model van Saudische afkomst dat paradeerde op een catwalk tijdens de Paris Couture Fashion Week.

Amper 17 jaar is ze, maar Taleedah Tamer heeft al geschiedenis geschreven. Ze is lang niet het enige Saudische model op deze aardbol, maar zij is wél de eerste ooit die verscheen op een Parijse coutureshow.

Ze maakte haar opwachting tijdens de show van Antonio Grimaldi, eerst in een wit pantsuit en op het einde van de show nog een keer in een zilverroze jurk die afgewerkt was met veren. Als klap op de vuurpijl straalde ze enkele dagen geleden nog op de cover van het magazine Harper’s Bazaar Arabia.

The opening @fashiontv Een foto die is geplaatst door null (@taleedah) op 03 jul 2018 om 20:43 CEST

The young #Saudi #model #TaleedahTamer acts as Muse for the winter collection from The House of #AntonioGrimaldi. Read more on zoemagazine.net @taleedah @antoniogrimaldi Een foto die is geplaatst door null (@zoemagazine) op 05 jul 2018 om 20:16 CEST

"Ik weet dat er veel landgenoten zijn die niet akkoord gaan met mijn carrièrekeuze", zei ze daarover in een interview met het tijdschrift. "Ik respecteer hun mening, maar tegelijk ben ik trots dat ik in staat ben om de perceptie van moderne Saudische vrouwen te veranderen."

Tamer, de dochter van een Italiaanse moeder en Saudische vader, hoopt ook een rolmodel te zijn voor vele andere meisjes. "Toen ik jonger was, vond ik het niet vreemd dat ik nooit een Saudische vrouw in een magazine zag. Maar in de loop van de jaren begon ik me wel vragen te stellen. Waarom leken die vrouwen nooit op mij? En waarom zou modellenwerk niet kunnen worden beoefend op een manier die respect toont voor onze cultuur?"

Ondertussen is Tamer ook van plan om te verhuizen naar Milaan, zodat ze daar verder haar weg kan timmeren in het modewereldje. Wij hebben dus zo'n klein vermoeden dat we nog veel van haar gaan horen.

The new @harpersbazaararabia July/August cover is out!!! Taken by the amazing @spaparelli Thank you to the most amazing team for making this the best it could be... 💛 check it out! Link is in my bio Een foto die is geplaatst door null (@taleedah) op 27 jun 2018 om 13:29 CEST