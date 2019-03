Eerste editie Vogue Hongkong al onder vuur nog voor publicatie Timon Van Mechelen

05 maart 2019

Het eerste nummer van Vogue Hongkong is nog niet eens te koop, en de debuutcover moest in allerijl al van Instagram gehaald worden na tal van negatieve reacties. De inwoners van de regio kunnen het namelijk moeilijk verkroppen dat het magazine voor de westerse Gigi Hadid koos als covermodel en niet voor een Hongkonger.

Vorig jaar werd in oktober bekendgemaakt dat Hongkong een eigen versie van modemagazine Vogue krijgt. Internationale uitgever Condé Nast zei daar toen het volgende over: “We zijn verheugd om Vogue in Hongkong te lanceren. Deze magische stad is al lange tijd een magneet voor shoppers en het centrum van smaak en luxe in het hart van de Volksrepubliek China. Met de lancering van een eigen editie van het magazine, komt Hongkong echt terecht in de ‘premier league’ van de mode,” aldus voorzitter van Condé Nast International Jonathan Newhouse.

Een kleine 5 maanden later is het bijna tijd voor de officiële lancering. Eind vorige week werd als voorproefje alvast de eerste cover gedeeld op Instagram, waarop het Chinese model Fei Fei Sun en de Amerikaanse Gigi Hadid te zien zijn. Gefotografeerd door de Britse fotograaf Nick Knight. De 2 modellen poseren allebei in een haute couture outfit van Chanel en er is zowel een magazine beschikbaar met hen samen op de cover alsook 2 edities waarop Fei Fei en Hadid apart poseren.

De keuze voor topmodel Gigi Hadi, die in 2017 nog beschuldigd werd van racisme in China nadat ze in een online video een boeddha met dichtgeknepen ogen nadeed, wordt echter allesbehalve gesmaakt door de inwoners van Hongkong. Na een stroom aan negatieve reacties, besloot Vogue Hongkong de coverfoto’s zelfs van hun Instagramaccount te halen.

“Het is eigenlijk best hilarisch dat Vogue Hk niet voor een iconisch topmodel uit eigen regio koos om op de cover van hun eerste editie te staan. In plaats daarvan kozen ze voor Gigi Hadid die ten eerste niets met de modegeschiedenis van Hongkong te maken heeft, ten tweede totaal niet weergeeft waar de stad voor staat en ten derde ook nog eens racistisch is ten opzichte van de Aziatische bevolking,” schreef iemand bijvoorbeeld op Instagram. Een andere gebruiker zei: “Was er dan echt niemand uit Hongkong zelf mooi genoeg om op de cover te staan?” Nog iemand anders maakt zich écht kwaad en reageerde: “Are you fucking kidding me, vergeet je nu niet dat het merendeel van je lezers Aziatisch is?”

In een eerder interview met Women’s Wear Daily werd Desiree Au, uitgever van Vogue Hongkong, al gevraagd of er geen controverse zou ontstaan door Gigi Hadid te kiezen als model voor de cover. Ze zei daar toen het volgende over: “Wat er in Hongkong leeft, is helemaal anders en ook onafhankelijk van hoe het er in de rest van de wereld aan toe gaat.”

Hoewel er op de keuze voor Fei Fei Sun bijna geen commentaar kwam, zorgde dat dan weer binnen uitgeverij Condé Nast International voor een kleine rel. Het model siert namelijk ook 3 verschillende covers van Vogue China deze maand, en dan ook nog eens in outfits van Chanel. 48 uur voor de onthulling van de covers van Vogue Hongkong, postte Angelica Cheung, hoofdredactrice van Vogue China, haar covers op Instagram. Binnen de organisatie kwam er kritiek dat Condé Nast de verschillende shoots tussen haar magazines beter moet coördineren om dit soort voorvallen te vermijden.