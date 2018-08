Eerste beha op de markt die kan veranderen van maat Liesbeth De Corte

12 augustus 2018

16u56

Bron: Teen Vogue 0 Style Een goede beha kopen kan een wereld van verschil betekenen voor jouw borsten. En toch gaan veel vrouwen daarbij nog de mist in: soms is de cup te klein, kruipt de sluiting op je rug omhoog of krijgt de boezem simpelweg niet genoeg steun. Een nieuw type beha moet deze faux pas helpen vermijden.

Uit een onderzoek van lingeriefabrikant Van de Velde blijkt dat 7 op de 10 Belgische vrouwen wel eens een foute beha draagt. Zowat 25 procent zou haar borsten zelfs nog nooit hebben laten opmeten. Deze studie werd weliswaar in 2011 uitgevoerd, maar het laat ons wel vermoeden dat dames nog steeds moeite hebben met het vinden van lingeriesetjes die perfect passen.



Een professional aanspreken om de juiste behamaat te bepalen is dus een must. Maar eens je die maat hebt, zit je wel gebakken, toch? Niet dus. Om het nog ingewikkelder te maken, kunnen borsten ook van vorm en maat veranderen, bijvoorbeeld door hormonale schommelingen, veranderingen in je gewicht, een zwangerschap of wie weet zijn je twee borsten gewoon niet even groot. Als je dan geen aangepaste lingerie draagt, kan dat lichamelijke gevolgen met zich meebrengen zoals irritaties, pijn aan de schouders en rugklachten.

Artikel gaat verder onder de foto.

Geen pretje, vindt ook het gloednieuwe Canadese label House of Anesi. Daarom wil het een nieuwe beha op de markt brengen die zich aanpast aan jouw borsten. In de behabandjes zit een soort koele gel verwerkt, waardoor ze niet in je schouders snijden. De cups zelf zijn dan weer gemaakt van een bijzondere elastische stof die zowel groter als kleiner kan worden, tot 2 maten toe.

Klinkt allemaal veelbelovend, maar wij zijn toch van het principe 'eerst zien, dan geloven'. Jij ook? Dan moet je het crowdfundingproject van House of Anesi in de gaten houden. Na enkele dagen hebben ze al € 27.328 verzameld, hun streefdoel staat op € 43.274. De eerste beha's zouden in maart 2019 geleverd worden. Wie er nu al eentje wil bestellen, moet ongeveer € 60 neertellen.