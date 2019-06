Een zomer vol kleur met de felste handtassen Jade Van der Stockt

07 juni 2019

08u02 0 Style Niet alleen ons lichaam hunkert dit voorjaar naar een mooi kleurtje, ook onze handtassencollectie heeft nood aan wat fleur. Wij verzamelden voor jou de mooiste kleuren van de regenboog.

1. Roze wolk

Op zoek naar een grote praktische tas die mag opvallen? Deze dieproze handtas is de perfecte fit. Je kan er heel wat spullen in kwijt en ziet er modieus uit. Perfect voor een dagje shoppen!

1. Handtas – Even&Odd (€ 22, 95).

2. Diepzeeblauw

Deze felblauwe handtas van Italiaans leer fleurt elke outfit op. Al is hij sober qua model, hij springt echt in het oog. Een stijlvolle aanrader voor als je de terrasjes gaat afschuimen.

2. Viola – Anna Morellini (€ 269)

3. Fluorescerend

Ben jij een durfal die niet bang is om op te vallen? Twijfel dan niet en ga voor deze ultrahippe handtas van Calvin Klein. Het klassieke ontwerp gecombineerd met prachtige fluogeel maakt de tas ontzettend modieus. Een must have in handtassencollecties van waaghalzen.

3. Sculpted Monogram Flap Handtas – Calvin Klein Jeans (€ 129, 95)

4. Smaragdgroen

We willen allemaal wel wat sexy en geheimzinnig zijn. Laat dat nu net zijn wat deze smaragdgroene tas met slangenprint uitstraalt. In een handomdraai stijlvol en knap bij elke uitstap.

Lys – Lia Biassoni (€ 189)

5. Koraalrood

Zonder een strandtas kan de zomer niet beginnen. In deze koraalrode gebreide tote bag kan je al strandspullen kwijt. Dankzij zijn felle kleur en summervibe is hij ideaal om op reis mee te paraderen.

Red Macramé Ring Handle Tote Bag – New Look (€ 14,99)