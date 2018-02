Een witte jeans dragen in de winter? Het kan en wij leggen uit hoe Timon Van Mechelen

01 februari 2018

10u20 2 Style Een witte jeansbroek heeft anno nu al lang geen Temptation Island-connotatie meer. Maar kan het ook in de winter? Absoluut, al moet je wel rekening houden met een paar zaken. We helpen je verder met enkele stylingtips.

1. De juiste fit is alles

Hoewel een witte skinny jeans kan, moet je opletten dat de jeans niet overdreven strak zit. Er is immers niets ordinairder dan een veel te spannende witte broek. De witte boyfriend jeans is dan ook een winner. Liefst in een dikke stof, denk bijvoorbeeld een Levi's 501 jeans in het wit, die je onderaan oprolt.

2. Combineer met zachte en warme kleuren

In de zomer staat een witte jeansbroek prachtig met zachte pasteltinten, in de winter kies je dan weer beter voor warme kleuren. Zoals bijvoorbeeld bordeauxrood, camel, donkergroen en bruin (leder). Blijf zover mogelijk weg van Barbie roos (wegens marina effect) en ook zwart is soms te hard.

Monday night white pants party listening to Johnny Cash records. #donotspillthewine 🍷🎻🎸🎤 From the latest on #brooketestoni.com Een foto die is geplaatst door null (@brooketestoni) op 02 okt 2017 om 11:01 CEST

3. Ondergoed is duivel

Vermijd te allen tijden een te dunne jeans, waar je ondergoed door zichtbaar is. Niets dat meer 'Oh oh Cherso' schreeuwt dan een string die door en boven je witte broek komt piepen. Kies dus voor dikke stof en opteer voor simpel wit of huidskleurig ondergoed.

🕵🏼‍♀️When errything French but the trench! Een foto die is geplaatst door null (@camillecharriere) op 31 jan 2018 om 20:40 CET

4. Less is more

Over het algemeen hou je de rest van je outfit best zo simpel mogelijk als je een witte jeans draagt. Vermijd glitters, franjes en al te opvallende accessoires. Less is in dit geval echt wel more.

I’m on a boat⛴ Available at @hollygolightlydk #ptxkopenhagenfur Een foto die is geplaatst door null (@pernilleteisbaek) op 29 jan 2018 om 14:51 CET

5. Volledig wit

Je moet het durven want je valt er nogal mee op, maar een volledige witte outfit kan absoluut. Kies ook dan voor niet te aanspannende stuks, maar combineer een lossere jeans bijvoorbeeld met een oversized witte wollen trui.

6. Ook voor mannen

De bovenstaande tips gelden niet alleen voor vrouwen, want ook mannen kunnen een witte jeansbroek aan. Tijdens de afgelopen mannenmodeweken spotten we heel wat heren erin, en niemand die er raar van opkeek.

7. Extra tip

Drink geen rode wijn!