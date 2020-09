PrimaDonna Gesponsorde inhoud Een sexy setje onder je wollen trui: dit zijn deze herfst dé lingerietrends! Edgy en gewaagde lingeriesetjes voor PrimaDonna’s met pit! PrimaDonna

26 september 2020

10u00 0

Het najaar is hét moment om lekker wild te doen met je lingerie, toch? Combineer je cosy knits en stijlvolle feestlooks met de edgy en tikje extravagante looks van de PrimaDonna Twist AW20-collectie. De designers lieten zich inspireren door hippe Londense wijken als Soho, Notting Hill en Covent Garden. Denk: bloemen- en dierenprints, ruitjes, veel kant en sensueel fluweel. Een fashionable mix van Britse rock ’n roll en streetstyle fashion, met de allerbeste steun en pasvorm voor elke vrouw met een grotere cupmaat. Dit zijn de eyecatchers van de collectie.

Love for lace … en voor de setjes van First Night

Je houdt van kant maar dacht altijd dat de bralette-trend niets voor jou is? Think again, want deze sexy setjes van PrimaDonna Twist bieden je grotere cupmaat de allerbeste steun. Ze zitten supercomfortabel, liften je borsten als de beste en de heerlijke kantlook is stijlvol en sensueel. Nieuw is de balconnet met mousse cups en kanten details: deze snit lift en ondersteunt je borsten, terwijl de gedrapeerde kant de illusie creëert van een voller decolleté.

Must have: de shaping hotpants met kant aan de benen. Sexy retro ondergoed dat je silhouet stroomlijnt!

De stoere luipaardlook van Covent Garden

Deze gladde lingerie is niet alleen heerlijk om te dragen, de zwart-met-bronzen luipaardprint geeft je ook een stoere look. Comfort meets fashion dus. Het zachte stofje voelt aan als een tweede huid, het kantje aan de bh is elastisch waardoor hij je vrouwelijke decolleté accentueert en mooi aansluit op je bovenborst. Glad, trendy en fun!

Trend: cosy knits en véél laagjes, zo gaan we het liefst gekleed als het kouder wordt. Hét moment om te kiezen voor een edgy lingeriestijl, bijvoorbeeld met een stoere dierenprint. Die blijven immers de catwalk domineren - in alle mogelijke kleuren - en ook in lingerie zijn ze hipper dan ooit! Deze bronzen tint is volgend seizoen bovendien supertrendy.

Piccadilly: setjes in een shiny stofje

Very chique, deze slangenprint met parelmoereffect. En het juweeltje tussen de cups maakt de setjes van Piccadilly nóg eleganter. De bh’s zijn volledig glad en kan je dus onder alles dragen, de slipjes hebben sexy tule aan de benen zodat ze niet aftekenen onder je kledij. Ideaal voor een avond uit … of voor elke dag.

Trend alert: satijn, leer, pailletten, … glanzende stoffen zijn helemaal in dit najaar. Met deze shiny setjes is je lingerielade dus meteen winterproof.

Edgy en stijlvol: de velvet lingerie van Soho Night

Edgy, artistiek en klasse in overvloed: de setjes van Soho Night hebben hun naam niet gestolen. Fluwelen kantbloemen en polkadots – op een transparant stofje – omlijsten je decolleté en geven je de perfecte ondersteuning. Superverleidelijk, elegant en een uitstekende pasvorm voor je vollere boezem.

Hot style: de hartvormige bh met mousse cups. Match met de hotpants – met transparante tule op de billen – en ga voor een sexy retrolook met velvet en kant!

East End: strak en zó verleidelijk

Op zoek naar trendy lingerie die je geweldige steun biedt én die je elke dag kan dragen? Dan is dit je ideale match! Het design is minimalistisch en vrouwelijk met strakke, grafische kant die elegant rond je lichaam past. De donkerblauwe tint combineer je vlot met al je winteroutfits én heeft een superluxueuze uitstraling.

Stijltip: de hypervrouwelijke body is volledig glad onder je kledij. Of draag hem als sexy top onder een hippe blazer!

De nieuwe PrimaDonna Twist-collectie ontdekken? Meer beelden vind je hier. Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op primadonna.eu