Een portie prinses Diana in je kleerkast: enkele van haar iconische sweaters zijn opnieuw te koop Liesbeth De Corte

11 oktober 2020

12u11 0 Style Zelfs 23 jaar na haar tragisch overlijden is prinses Diana nog altijd een giga stijlicoon. Oversized sweaters? Een goede balans tussen sportief en klassiek? Pofblouses? Yes, please! Het Amerikaanse label Rowing Blazers heeft dat goed begrepen en brengt een collectie uit die volledig op haar is gebaseerd. Het merk maakte zelfs exacte kopieën van enkele truien van Diana.

Zeggen dat prinses Diana haar stempel heeft achtergelaten op de modewereld, is een understatement. De manier waarop ze twintig jaar geleden haar kledingstukken wist te combineren, was enorm vernieuwend. Denk: een grote formele, rode jas over een spannende fietsshort, of een sweatsuit met cowboylaarzen. Die invloed zie je nog steeds terug bij hippe vogels op straat, maar ook in collecties van designers als Virgil Abloh of Tory Burch.

Het Amerikaanse label Rowing Blazers wil Diana in de bloemetjes zetten en brengt daarom een collectie uit als ode aan haar ‘jaren 80'-stijl. De lijn bestaat onder meer uit bikershorts, blazers en polo’s. Het label brengt ook sweaters uit die als twee druppels water lijken op truien die Lady Di echt heeft gedragen, van de merken Warm & Wonderful en Gyles x George. Rowing Blazers werkt daarvoor samen met de originele ontwerpers van de truien, Joanna Osborne and Sally Muir. Het is de eerste keer sinds 1994 dat de truien opnieuw worden uitgebracht.

Een van de truien is knalrood, met allemaal schaapjes. Een van die schapen is – niet toevallig – zwart. “We hadden geen flauw idee dat Diana die trui had gekocht. Pas toen ze er in 1981 mee naar buiten kwam en we de foto zagen in de krant, viel onze frank”, vertelt Osborne aan het magazine Harper’s Bazaar US.

“Diana was een van de eersten in de Britse koninklijke familie die interesse toonde in mode”, zeggen Muir en Osborne nog in het tijdschrift People. “Ze durfde zich veel avontuurlijker te kleden en had een speelse kledingstijl. Het is fantastisch om te zien dat een nieuwe generatie nog steeds naar haar opkijkt en iets wil dragen wat we decennia geleden maakten.”

De collectie is verkrijgbaar via de website. De truien kosten 312,71 euro. Hou er wel rekening mee dat je waarschijnlijk nog importkosten moet betalen.