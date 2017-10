Een plantentuin binnenskamers: zo maak je zelf een urban jungle Sophie Vereycken

Gezellig hoor, die planten in huis. Maar je wil natuurlijk niet als de eerste de beste hipster gewoon een paar cactussen in huis neerpoten en klaar. Echte groene jongens gaan nog een stapje verder met de urban jungle en kiezen voor een hele groene muur.

Wie op een stadsappartement woont en ook enkel uitkijkt op de betonnen binnenkoer en enkele verloren gevlogen duiven weet het ook: gezellig is anders. Gelukkig is er een ideale tussenoplossing voor millennials in afwachting van dat herenhuis met schuifraam en uitzicht op de tuin: de groene muur. Of in millennial termen: de 'urban jungle'.



De 'urban jungle' is meer dan een paar eenzame planten op de vensterbank. Het vereist toewijding (en enkele liters water om je planten mee te besproeien). Maar het is ook ontzettend gezellig, origineel en het perfecte kleuraccent om die Scandinavisch witte muren mee op te frissen.

Hoe maak je nu zelf zo'n urban jungle? Kijk eerst naar de ruimte die je ter beschikking hebt, want je kan op heel veel verschillende manieren te werk gaan. In de meeste gevallen maakt men gebruik van panelen die op de muren gemonteerd worden of er gewoon los voor kunnen staan. Die bestaan dan uit een metalen frame waarop een dik en rotvrij vilt gespannen wordt waarop de wortels van de planten zullen groeien, óf hebben verschillende modulaire vakjes die gevuld worden met aarde en vervolgens beplant. Een bevloeiingssysteem zorgt ervoor dat je planten voldoende water krijgen, zonder dat jij een lamme arm aan handmatig besproeien overhoudt.

Waar moet je op letten?

Belangrijk voor wie zo'n verticale tuinmuur in de woonkamer wil, is dat je kiest voor planten die binnen kunnen overleven. Welke dat zijn, hangt natuurlijk af van de plek waar je de muur wil, zo speelt de hoeveelheid licht een belangrijke rol, maar ook het systeem dat je gekozen hebt. De algemene regel: ga niet voor al te grote planten, aangezien die vanwege hun gewicht voor veel druk kunnen zorgen. Lichte planten met veel blad, klimplanten en planten die dicht bij hun wortel groeien, zijn wél een goede keuze.

Ook moet je opletten dat er voldoende ruimte is tussen de planten en het paneel, zodat er geen water kan doorsijpelen naar de muur, wat kan leiden tot vochtproblemen. En vergeet natuurlijk niet te verifiëren of de muur zelf voldoende draagkracht heeft. Voor je aan je project begint, is het dus zeker geen overbodige luxe om je laten adviseren in het dichtstbijzijnde tuincentrum.

Zijn er alternatieven?

Nog niet zeker of zo'n urban jungle iets voor jou is, maar wil je wel graag wat meer groen in huis? Dan zijn er nog tal van andere originele opties. Zo kan je een metalen grid aan de muur hangen, dat je vervolgens versiert met hangplanten of waar je klimop rond laat groeien. Tegenwoordig zijn er ook heel wat grote modulaire kasten met voorziene plantenvakjes op de markt, maak een creatie van luchtplantjes, of werk met draad, wasknijpers en gedroogde blaadjes voor een fris en groen effect.

