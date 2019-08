Een perfecte make-up zoals Meghan Markle? Haar make-up artist verklapt het geheim VW

23 augustus 2019

11u58

Bron: well & good 0 Style Vraag jij halverwege de namiddag ook altijd af wat er in hemelsnaam gebeurd is met de make-up die je die ochtend zo zorgvuldig aanbracht? Daniel Martin, de make-up artist van onder anderen Meghan Markle en Jessica Alba, verklapt hoe je ervoor zorgt dat je foundation de hele dag perfect blijft zitten.

Blijkbaar valt of staat een langdurige perfecte make-up bij het gebruik van een goede primer. Hoe je hem aanbrengt, en welke soort je gebruikt zijn daarbij essentiële factoren. “Ik gebruik een primer meestal op de T-zone, en niet over het hele gezicht”, legt Martin uit in zijn podcast ‘Gloss Angeles’. Dat is niet geheel verwonderlijk, als je weet dat de T-zone het deel van je gezicht is dat het snelst vet wordt en gaat glanzen doorheen de dag. “Als je net als ik vaak een waterige foundation gebruikt, dan is het belangrijk om ook te kiezen voor een primer op waterbasis. Gebruik je een primer met op siliconenbasis onder je foundation, dan krijg je al snel een vlekkerig resultaat. Dat komt omdat water en siliconen zich niet goed met elkaar mengen, en je lichaamswarmte ervoor zal zorgen dat er een vlekkerig resultaat ontstaat.” Om dezelfde reden raadt Martin ook aan om nooit een gezichtsolie te gebruiken onder je foundation. “Dat is vragen om vlekken”.

Om foundation aan te brengen raad de make-up artist aan om geen borstel of spons te gebruiken, maar gewoon je vingers. “Door je gezicht aan te raken geef je het in feite een kleine massage. Dat stimuleert de bloedsomloop en zorgt ervoor dat je huid er op z’n best zal uitzien. Bovendien zorgt de warmte van je huid ervoor dat je make-up als het ware op je huid smelt.”

