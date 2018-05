Een perfecte huid in 5 stappen? Lancôme onthult de ideale verzorgingsroutine Aangeboden door Lancôme

03 mei 2018

14u12 0 Style Een stralend, stevig gelaat, daar dromen we allemáál van. Maar je weg vinden door het kluwen van crèmes en serums is niet makkelijk. Gelukkig was iconisch beautymerk Lancôme bereid ons dé vijf geheimen voor een prachtige huid te verklappen. Zo kan je net zo hard stralen als Hollywoodsterren zoals Julia Roberts en Penelope Cruz, allebei brand ambassadors voor het merk.

Stap 1: goed reinigen

Door je huid twee keer per dag te reinigen, raken je poriën niet verstopt en neemt je huid beter de actieve ingrediënten van je verzorgingsproducten op. Gebruik bijvoorbeeld Lancômes reinigingsmelk Galatéis Douceur en daarna ook de Tonique Douceur. Die laatste sluit de poriën en zorgt dat alle vuildeeltjes perfect verwijderd worden.

Stap 2: activeren en herstellen

Al vanaf je vijfentwintigste veroudert je huid. Door dagelijks een serum als Lancômes Advanced Génifique te gebruiken, boost, activeer en herstel je je huid voor een jeugdige look. Het is Lancômes geheim voor een stralende huid en het product versterkt de werking van al hun verzorgingen.

Stap 3: hydrateren en voeden

Ga op zoek naar een dagverzorging die bij jouw huid past. Lancômes Énergie de Vie kalmeert en detoxt een vermoeide huid, Hydra Zen zorgt voor ultieme hydratatie en verzacht. Génifique bestrijdt de allereerste lijntjes en rimpeltjes, terwijl Visonnaire een corrigerende antirimpelwerking biedt die de huid veerkracht en uitstraling geeft. Wie al langere tijd met diepe rimpels worstelt en de huid wil liften en verstevigen, kan dan weer Rénergie smeren. Voor dames die hun huid willen regeneren en herstellen en houden van luxueuze verzorging, heeft Lancôme ook nog de Absolue-lijn.

Stap 4: aanvullende verzorging

Geef je huid wat extra liefde met een peeling of masker. Denk ook zeker aan een oogcrème, want de huid rond je ogen is gevoeliger en veroudert sneller. Gebruik daar een stevigere formule: Visionnaire rond je ogen en Génifique op de rest van je gelaat, bijvoorbeeld.

Stap 5: afwerken met foundation

Denk eerst na over welke finish je foundation moet hebben (mat, extra glow of meer correctie), daarna welk ondertoon je huid heeft (een koele of warme ondertoon) en dan pas welk kleur bij jouw huid past. Vind de perfecte kleur door drie tinten te testen op je kaaklijn. Een matte, goed dekkende optie is bijvoorbeeld Lancômes Teint Idole Ultra Wear, de lichtere Teint Miracle foundations geven je dan weer een natuurlijke glow.

