Een overzicht van de meest adembenemende creaties op de haute coutureweek Timon Van Mechelen

05 juli 2018

14u04 0 Style In Parijs loopt de haute coutureweek momenteel op zijn einde. De week waarop de meest begeerlijk én onbetaalbare creaties worden getoond. Aan elk stuk is er vaak een paar duizend uur gewerkt, zowel de stoffen als de details worden met de hand vervaardigd. Wij verzamelden de mooiste kunstwerkjes.

Nog even in het kort: wat is haute couture eigenlijk? Haute couture is kleding die volledig met de hand gemaakt is en waarvan er geen twee dezelfde stuks verkocht worden. Om haute couture te mogen maken, moet je toestemming krijgen van het Chambre Syndicale de La Couture. Die erkennen de titel van haute couturier alleen toe aan modehuizen die eigen ateliers hebben waar de kleding vervaardigd wordt. In die ateliers moeten minstens twaalf mensen werken, hun collectie moet twee keer per jaar op de catwalk getoond worden waarbij er altijd 50 verschillende stuks moeten zijn en er moet ook nog een ruimte zijn waarbij de collectie aan vaste klanten getoond wordt.

Daardoor zijn er wereldwijd maar een handvol merken die haute couture collecties (mogen) tonen. Grote namen zijn Chanel, Dior en Elie Saab, maar ook het Nederlandse merk Iris Van Herpen en het Belgische A.F. Vandevorst zijn erkende couturiers. Sinds een paar seizoenen hoort ook het hippe Vêtements erbij.

Een overzicht van de meest indrukwekkende creaties:

Vêtements

Givenchy

Iris Van Herpen

Christian Dior

Chanel

Giorgio Armani Privé

Elie Saab

Viktor & Rolf

Jean Paul Gaultier

Valentino