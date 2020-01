Een overdosis zwart-wit: dit was de rode loper van de SAG-awards VW

20 januari 2020

08u58 0 Style Zwart en wit waren overduidelijk de meest voorkomende kleuren op de rode loper van de Screen Actors Guild Awards (SAG) die afgelopen nacht werden uitgereikt. Wij beoordeelden de meest opvallende outfits van dit jaar.

Gwendoline Christie

Met een lengte als die van Gwendoline Christie nog verzwolgen worden door je baljurk, je moet ’t kunnen. Al geeft haar zwangere buik de jurk misschien nog een tikkeltje extra volume.

Camila Mendes

Veel ‘Griekse Godin’-vibes bij Riverdale-actrice Camila Mendes.

Christina Applegate

Tja, wat kunnen we zeggen over deze jurk van Christina Applegate? Laat ons het er gewoon bij houden dat het een creatie van Monique Lhuillier is.

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz maakt de rode loper onveilig in een perzikkleurige creatie van Oscar de la Renta, in combinatie met een paar lange witte handschoenen.

Lili Reinhart

Geen feest zonder taart, en deze keer was die eer weggelegd voor Lili Reinhart in een jurk van Miu Miu.

Sophie Turner

Geen zwierige jurk voor ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner, maar een strak fuchsia exemplaar van Louis Vuitton.

Charlize Theron

Wat doe je als je geen tijd hebt om je uitgroei te laten bijwerken voor een belangrijke rode loper? Dan is er altijd de oplossing die Charlize Theron en haar stylist kozen. “Omdat ik geen tijd had om langs de kapper te gaan, hebben we een diamanten armband van Tiffany’s gebruikt om mijn uitgroei te verbergen”, aldus miss Theron.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston mag dan wel een prachtige witte jurk van Dior dragen, daar heeft niemand het over. Haar backstage reünie met Brad Pitt gaat dan wel weer vlot over de tongen.

Margot Robbie

Het is een jurk van Chanel. Meer positiefs valt er helaas niet te zeggen over dit veredelde gordijn dat Margot Robbie naar de awardceremonie droeg.

Michelle Williams

Niemand die de ‘Old Hollywood’-vibe beter brengt dan Michelle Williams.

Joey King

Joey King deed dit awardseizoen al enkele twijfelachtige vestimentaire keuzes, maar scoort deze keer wél in een jurk van Jason Wu.

Millie Bobby Brown

Niets mis met dit pak van Louis Vuitton… als je ouder dan pakweg 40 bent. Voor de 15-jarige Millie Bobby Brown zou het toch wat speelser mogen.

Nathalie Emmanuel

Naast Lili Reinhart droeg ook ‘Game of Thrones’-actrice Nathalie Emmanuel een jurk van Miu Miu. De gemeenschappelijke factor? Het grote ‘taart’-gehalte van de jurk.