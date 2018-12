Een nieuwe Netflix-documentaire over Chanel komt deze maand nog uit TVM

11u44 0 Style Modeliefhebbers krijgen deze maand een vroeg kerstcadeautje van Netflix. De streamingdienst lanceert namelijk een nieuwe documentaireserie 7 Days Out en Karl Lagerfeld is de eerste ‘visionair’ waar ze een portret van hebben gemaakt. De invloedrijke ontwerper wordt in de film gevolgd terwijl hij de Chanel coutureshow voor de lente voorbereidt.

In de reeks wordt in elke aflevering iemand anders invloedrijk gevolgd in aanloop naar een belangrijk evenement. Chanel- en Fendi-ontwerper Karl Lagerfeld bij de spits af, in de andere afleveringen komen mensen uit sectoren als film, ruimtevaart, sport, eten en entertainment aan bod.

De aflevering over Chanel en Karl Lagerfeld is geregisseerd door Andrew Rossi, bekend van de documentaire over het Met Gala: ‘The First Monday In May’. Lagerfeld en zijn werknemers worden erin een volledige week gevolg, net voor de Haute Couture show van het modehuis. Er is onder andere gefilmd in de persoonlijke studio van Lagerfeld in Parijs, in de ateliers van Chanel en achter de schermen van de modeshow in het Grand Palais. Rossi zou daarbij naar eigen zeggen carte blanche hebben gekregen van de ontwerper om alles te filmen dat hij wou.

7 Days Out is vanaf 21 december te zien op Netflix.