Een nieuwe geur kiezen zonder in de winkel te ruiken? Parfumexperte Sofie Albrecht legt uit hoe je dat doet Valérie Wauters

20 mei 2020

14u59 0 Style Het zijn vreemde tijden, maar dat moeten we je vast niet meer vertellen. Dingen die eens zo vanzelfsprekend leken, zijn dat al lang niet meer. Zo ook het kiezen van een nieuw parfum. Wij vroegen raad aan parfumexperte Sofie Albrecht.

Hoe kies je in hemelsnaam een nieuw parfum, wanneer je niet naar de parfumerie kan of wil door de pandemie die momenteel rondom ons verderwoedt. Sofie Albrecht, auteur van het boek ‘Parfumwijzer’ deelt haar tips:

1. Laat je leiden door geurnoten die je een goed gevoel geven

Wie de omschrijving van een parfum leest, vindt daarop steeds de geurnoten terug die het bevat. Door deze te vergelijken met de noten van een parfum dat je zeker lekker vindt, kom je al een heel eind. Bovendien raadt Sofie aan om, zeker nu, te kiezen voor geuren die je een goed gevoel geven.

“Ik merk aan mezelf dat ik nu sneller teruggrijp naar parfums die niet alleen lekker ruiken, maar die me ook doen terugdenken aan een periode waarin ik me heel blij voelde. Voorbeelden van zo'n ‘gelukkige geuren’ zijn de typische zonnecrèmegeuren die je doen denken aan vakantie, of groene geuren die naar gras ruiken en je terugvoeren naar tijden waarin je wél nog gewoon naar buiten kon met vrienden. Ook vanille is een erg comfortabele geur die haast iedereen wel lekker vindt en waarvan je meteen een positief gevoel krijgt. Tot slot hebben ook geuren met witte muskus datzelfde effect. Deze zachte geur ruikt naar propere was en kleine baby’tjes, en dat heeft voor vele mensen een haast troostend effect.”

Dat laatste is volgens Albrecht meteen ook de kracht van een goed parfum. “Je kan momenteel niet op vakantie gaan en terugreizen in de tijd lukt al helemaal niet. Maar geuren kunnen dat wél. Ze geven je een goed gevoel omdat ze in staat zijn om herinneringen op te roepen aan vervolgen tijden.”

Vertrouw op je neus, want deze is in dit geval belangrijker dan het prijskaartje

2. Verpakking is belangrijk, maar lang niet alles

Geef maar toe: het oog wil ook wat. Hoe vaak heb jij je al laten verleiden door een mooi flesje of een prachtige reclamecampagne? Maar helpt het flacon je bij het kiezen van een passende geur? “Op zich vind ik de verpakking van een parfum niet zo relevant”, vindt Albrecht. “Je ziet het flesje immers niet meer wanneer je de geur draagt. Maar dat wil niet zeggen dat de verpakking je niet kan helpen bij je keuze... Op voorwaarde dat de marketing van het product goed gedaan is. Wanneer dat proces goed is verlopen zit de geur, die toch een bepaalde sfeer moet oproepen, in een aangepaste verpakking. Zo zal een frisse groene geur nooit in een paarse fles zitten, en een zware of zwoele geur niet in een lichtgele flacon. Op die manier kan de verpakking van het parfum wel een leidraad vormen wat betreft het type geur waaraan je je mag verwachten.”

3. Duurder is niet altijd beter

“Net als bij kleding of accessoires durven we er bij parfum al eens van uitgaan dat duurder ook synoniem staat voor beter. Maar net als in die eerste twee domeinen is dat ook voor een geur niet altijd het geval”, weet Albrecht. “Er bestaan wel degelijk budgetparfums die fantastisch goed ruiken, net zoals er peperdure parfums zijn die niet goed gemaakt werden. Vertrouw dus op je neus, wanneer dat kan, want deze is in dit geval belangrijker dan het prijskaartje.”

Voor wie echt niet kan kiezen: heel wat merken en parfumerieën bieden sample sets aan

Een belangrijke factor hier is ook om je opnieuw te laten leiden door de ingrediënten. “Witte muskus is een relatief goedkoop ingrediënt dat aangenaam ruikt. Waarom zou je dan eens niet experimenteren met een goedkopere variant? Andersom gaat die stelling ook op voor andere ingrediënten. Hou je van irisgeuren? Dan investeer je beter wat meer centen. Het poederachtig ruikende iris is een duur ingrediënt, dat je minder snel terug zal vinden in een goedkoop parfum.”

4. Kiezen & nooit verliezen

Tot slot nog deze tip voor wie echt niet kan beslissen: “Er zijn heel wat merken en parfumerieën die sample sets aanbieden. Dit zijn boxen die of vooraf samengesteld zijn, of die je zelf kan vullen. Ze bevatten telkens miniatuurversies van een parfum, waardoor je een heleboel geuren kan testen tegen een zacht prijsje. In de meeste gevallen schommelt de prijs per sample rond de vijf euro en vaak krijg je er ook nog een kortingsbon bij waarmee je binnen afzienbare tijd een full size kunt bestellen.”