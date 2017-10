Een Louis Vuitton aan korting? Hier moet je dit weekend zijn Sophie Vereycken

Fan van luxemerken, maar minder van het prijskaartje? Omcirkel dan alvast 14 oktober met rood in je agenda. Dan is het namelijk super sale bij Labellov, en kan je designer goodies scoren aan 80 procent korting!

Fashionista's met een beperkt budget, spits de oren! Op zaterdag 14 oktober zet Labellov de deuren van hun Antwerpse showroom namelijk wagenwijd open voor shoplustigen, tijdens hun Super Sale. Hét moment om er een Belgisch pareltje van Delvaux of klassieker van Louis Vuitton te scoren. Met kortingen tot -80%. U begrijpt: dat kunnen we niet missen.



Heb je zelf nog ergens een voorraadje op zolder of onlangs een tas van je oma geërfd? Neem het dan zeker mee en laat het gratis schatten door de experts.



De uitverkoop zal zowel online als in de showroom plaatsvinden en start aanstaande zaterdag 14 oktober vanaf 10u.



Waar?

Tolstraat 39 te Antwerpen en op labellov.com.