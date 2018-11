Een kleurrijk en eclectisch doolhof vol vintage en nieuwe objecten: een kijkje in de woning van Bent Van Looy Studio Coffeeklatch

05 november 2018

11u02 0 Style Om zijn nieuwe album ‘Yours Truly’ op te nemen, trok Bent Van Looy (42) naar LA. In de ontroerende nummers over het leven speelt ook de ukelele een rol, een van de vele objecten in zijn huis. Dat is een gezellig doolhof met felle kleuren, vondsten, cadeaus en souvenirs, geïnspireerd door films en kunst.

Omschrijf je woning en je stijl.

“Met mijn vrouw en dochter woon ik in een huis in Antwerpen dat dateert van 1820. Het is een doolhof met honderdduizenden hoekjes en kantjes dat we samen met mijn neef, architect Thomas Van Looij, hebben gerenoveerd tot een logisch, fris en warm geheel. Mijn interieurstijl zou ik omschrijven als mid-century modern gemixt met nieuwe elementen.”

Wat maakt een woning een thuis?

“Dat wordt bepaald door objecten die je begeleid hebben in je leven en die documenteren wat je meegemaakt hebt. Wie je leren kennen hebt, plaatsen die je bezocht hebt. Ik word constant herinnerd aan wie ik ben en waar ik vandaan kom.”

Welke karaktereigenschap van jezelf herken je in je interieur?

“Ik kan me moeilijk op één ding focussen, omdat ik geïnteresseerd en gepassioneerd ben door meerdere disciplines en stijlen. In mijn huis staan dan ook werkelijk de meest uiteenlopende items naast elkaar, zoals een kleine, kitscherige clown in Duits porselein en een strakke schaal van mijn vriend Michaël Verheyden.”

Wat is de inspiratiebron voor het decoreren van je huis?

“Dat kan van alles zijn. Ik neem op wat ik zie in schilderijen, tijdschriften en films. De felle kleuraccenten hier in huis, zie je ook in de films van David Lynch, Wes Anderson, en de kunstwerken van David Hockney en Henri Matisse.”

Wat is je meest gekoesterde reissouvenir?

“De stickers op mijn reiskoffer zijn souvenirs die verwijzen naar de plekken die ik bezocht hebt. Ze lezen als een soort dagboek. Mijn nummers doen dat ook, omdat ik bij elke zin weet waar ik was toen ik hem neerpende. Mijn laatste plaat ‘Yours Truly’ beleef ik als een slideshow van straten, pleinen en parken.”

Heb je een bijzonder erfstuk in huis?

“Zo heb ik er meerdere. Het bureau in mijn atelier is een cadeau van mijn moeder. En dan is er de Radio-Oscar die mijn grootvader in mijn geboortejaar (1976, red.) gewonnen heeft. Verder is er nog een klein ding, en misschien wel het mooiste en meest kostbare: een flessenopener van mijn andere opa, die het handvat zelf repareerde. Hij timmerde graag.”

Heb je ook een lelijk item in huis?

“O ja. Met Das Pop hebben we een plaat opgenomen op de Bahama’s. Daar heb ik een aapje gekocht voor Martena. Ik moest er heel hard om lachen toen ik het zag. Het is een toeristisch ding gemaakt uit een kokosnoot. (lacht) Het staat boven in het atelier en dient als inspiratie.”

Heb je een tweedehandsobject waar er een mooi verhaal achter schuilt?

“De wurlitzerpiano. Tot mijn grote verbazing zag ik hem staan in een tweedehandszaak in Parijs, waar ik vroeger woonde. De verkoper had me beloofd om hem mee te verhuizen naar de zevende verdieping via de wenteltrap. Daar had hij halverwege die trap wel spijt van.” (lacht)

Is er een object dat voor iemand anders waardeloos zou zijn, maar waaraan jij zelf veel waarde hecht?

“Een originele poster van de sandwichbar Martino in Gent, die ik van de eigenaars gekregen heb. Hij toont een luchtig broodje met de iconische martinospread op een rode achtergrond in de typische jarentachtigstijl. Ik vind hem nog altijd prachtig.”

Wat is het beste cadeau dat je ooit gekregen hebt?

“De ukelele. Hoewel ik geen gitaar speel, heb ik hem vorig jaar cadeau gekregen van Martena. Op YouTube heb ik een clip bekeken van een Hawaïaanse man die ‘Somewhere over the Rainbow’ speelt en aanleert. Toen ik dat liedje onder de knie had, heb ik zelf nieuwe nummers geschreven. Op de helft van mijn nieuwe plaat hoor je veel ukelele. Het kleine ding heeft een enorme impact gehad op mijn leven.”

Is er iets wat mensen niet weten over jou?

“Ik kijk heel graag naar het kookprogramma ‘The Great British Bake Off’. Cake bakken doe ik zelf nooit, maar als

ik ernaar kijk, heb ik een halfuur lang de illusie dat het goed gaat met de wereld. Het biedt mij troost.”

Wie is hij?

• muzikant, zanger en songwriter

• bekend van televisie- programma’s ‘The Voice van Vlaanderen’ en ‘Culture Club’

• lanceerde zijn derde soloalbum ‘Yours Truly’

• woont samen met vrouw Martena (36) en dochter Harper (bijna 4)