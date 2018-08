Een kledingstomer versus een strijkijzer: wat is het handigste? Timon Van Mechelen

22 augustus 2018

09u07 0 Style Maar liefst de helft van alle Belgen heeft een grondige hekel aan strijken, 38% doet het zelfs helemaal nooit. Toch blijft het een noodzakelijk kwaad als je er niet wil bijlopen als een gebruikte servet. Kledingstomers winnen daarom alsmaar meer aan populariteit als alternatief, maar zijn ze ook echt handiger en vooral sneller? Ik vergeleek de Acces Steam stomer van Calor met het GC4527/00 strijkijzer van Philips.

Ik ben één van die zeldzame mensen die eigenlijk niets op strijken tegen heeft. Ik vind een verzorgd voorkomen belangrijk en een mooi strijkresultaat geeft mij ergens zelfs voldoening. Natuurlijk zijn er wel dagen waarop ik er helemaal geen zin in heb, en ik heb een hekel aan hemden strijken omdat het een halfuur duurt en het er dan eigenlijk nog niet uitziet zoals ik wil. Een paar maanden geleden had ik daarom al eens een goedkope handstomer van Philips gekocht in de supermarkt, maar die vond ik bijlange niet krachtig genoeg en daarom amper effectief. Benieuwd of deze het beter doet.

Wat is een stomer?

Een stomer is een apparaat dat kreuken uit kleding haalt met – hoe kan het ook anders – stoom. In tegenstelling tot een strijkijzer hoef je er geen druk voor uit te oefenen en heb je dus ook geen strijkplank nodig. Je hangt een kledingstuk simpelweg op aan een kapstok, gaat er langs met de stomer en de hete stoom doet zijn werk.

Wat zijn de voordelen?

Het is natuurlijk handig dat je geen strijkplank nodig hebt, wat ruimte scheelt. Ook leuk dat je niet moet ‘kunnen’ stomen, je gaat er letterlijk gewoon mee langs de kledij zonder dat je een bepaalde techniek moet uitoefenen. Brandvlekken zijn verleden tijd en als je voor een handstomer kiest (zoals in mijn geval) kun je die ook makkelijk meenemen op reis. Qua prijs verschilt een (hand)stomer trouwens niet veel met een strijkijzer. De Calor Acces Steam kost € 79,99, voor mijn strijkijzer van Philips heb ik € 59,00 betaald.

Werkt het ook echt?

De Access Steam is voornamelijk bedoeld voor ‘last minute strijkers’ die enkel strijken wat ze de dag zelf of de volgende dag nodig hebben. En daarvoor is het apparaat inderdaad handig. In minder dan een minuut is de stomer klaar voor gebruik, dus zelfs in de ochtendrush kun je er makkelijk even mee over je outfit van de dag gaan. Vooral voor broeken, T-shirts en truien vind ik het handig. Ook als je kreuken uit stukken met een gedrukte print wil halen, komt een stomer goed van pas, net zoals bij jassen en andere kleren die je niet zelf mag wassen. Het frist de items op, doet ze er weer netjes uitzien, zonder dat je geld moet uitgeven aan de droogkuis.

Wat zijn de nadelen?

Voor hemden vind ik dat je ook met Acces Steam niet genoeg druk kunt uitoefenen. Daar blijf ik (helaas) een strijkijzer voor gebruiken. Ook is het waterreservoir van de stomer klein, per twee stuks moet je het alweer bijvullen. Handig als je pakweg vijf items wil opfrissen, maar meer ook niet. Dan ben je met een strijkijzer sneller af. En nog een laatste tip: stoom je kleding niet terwijl je ze aan hebt. Lijkt misschien een goed plan, is het niét.