Een klassiek concert en modeshow in één? Dat kan enkel bij Chanel Timon Van Mechelen

11u22 0 Instagram @nadiajosse Style Zoals gewoonlijk presenteerde modehuis Chanel gisterenavond de Pre-Fall 2018 collectie met de nodige toeters en bellen. Van het prachtige gebouw tot de topmodellen op de catwalk en de celebs op de eerste rij, dit moet je allemaal weten over de show.

De locatie

De show vond plaats in het Elbphilharmonie, een concertgebouw in de Duitse stad Hamburg. Het majestueuze pand is van de hand van het bekende architectenbureau Herzog & de Meuron. Zoals bij een gewoon concert, zaten de gasten van de modeshow in de zaal. De modellen liepen op het podium, waarbij het vaste orkest van het Elbphilharmonie achter hen voor de muziek zorgde. Het is de eerste keer dat Karl Lagerfeld, creatief directeur van Chanel, in zijn geboortestad een modeshow geeft.

REUTERS

De eerste rij

Van Kristen Stewart en Lily-Rose Depp tot Tilda Swinton, alle bekende muzes van Karl Lagerfeld waren aanwezig bij de show om hem te steunen. Uiteraard van kop tot teen gekleed in Chanel.

Getty Images for Chanel Tilda Swinton

shutterstock Lily-Rose Depp.

Getty Images for Chanel Kristen Stewart

Getty Images for Chanel Veronica Heilbrunner

AFP Lily-Rose Depp (L) en Kristen Stewart

De modellen

Kaia Gerber, de dochter van Cindy Crawford en nu al één van de meest veelbelovende modellen van het moment, liep gisteren haar tweede show van Chanel. Daarnaast liepen onder andere ook Anna Ewers, Soo Joo Park, Grace Elizabeth en nog vele anderen mee op de catwalk.

always a pleasure @chanelofficial #CHANELinHamburg Een foto die is geplaatst door Kaia (@kaiagerber) op 07 dec 2017 om 01:01 CET

@annaewers at the #CHANELinHamburg show wearing a striped sailor dress embroidered with feathers from the #CHANELMetiersdArt collection. Een foto die is geplaatst door CHANEL (@chanelofficial) op 07 dec 2017 om 02:32 CET

De collectie

De kleren werden geïnspireerd op de Duitse stijl uit de jaren zestig. Denk: minirokjes met gitzwarte kousenbroeken, zeemanspetjes, gezellige dikke truien en uiteraard ook veel tweed en kant. Het blijft Chanel natuurlijk.

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP