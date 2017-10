Een jurk van tampons of lege snoepwikkels: 'trashion' is hip ND

Een jurk van tampons op de Sustainable Fashion Week in Nederland In Nederland is het deze week Sustainable Fashion Week, die aandacht vraagt voor duurzame mode. Op de catwalk spotten we vreemde ontwerpen zoals een jurk van tampons of lege verpakkingen van chocoladerepen. Enter trashion, de hype die met afval leuke ontwerpen creëert.

Eén van de belangrijke thema's dit jaar van de Sustainable Fashion Week (van 6 tot 15 oktober) in Nederland is onze afvalberg die steeds groter wordt. Om dat op een ludieke manier in de verf te zetten, showen modellen ontwerpen met afvalmateriaal op de catwalk. "Trashion", zo wordt de trend genoemd, als een samenvoeging van "trash" (afval) en "fashion" (mode). µ

Met lege nespressocupjes, tampons, plastic flessen en zelfs zalmhuiden worden zo de origineelste creaties gemaakt. De Dutch Sustainable Fashion week loopt nog tot zondag 15 oktober. Een overzicht van alle activiteiten vind je op de website.