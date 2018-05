Een hemd op een T-shirt voor 1.000 euro: Balenciaga doet het weer TVM

30 mei 2018

09u32 1 Style Van een ‘vuilniszak-hemd’ tot de Crocs met plateauzolen, modehuis Balenciaga heeft er een handje van weg om regelmatig de meest absurde mode-items op de wereld los te laten. Deze week is het de beurt aan een T-shirt waarop een mannenhemd genaaid is. Het jouwe voor zo’n 1.000 euro. Koopje!

Het item in kwestie is letterlijk een felblauw T-shirt met een gestreept mannenhemd op de voorkant genaaid. Voor wie het wat chiquer mag zijn, is er ook een variant waarbij het hemd op een ander hemd genaaid werd. Dat item is het jouwe voor zo’n 1.250 euro. De twee stuks zijn te koop vanaf 19 juni.