Een duurzame kleerkast? De experte geeft tips (+ dit zijn haar favoriete eco-friendly merken) Birte Govarts

05 september 2020

15u08 0 Style Duurzame mode maakt de laatste jaren een enorme opmars. Goed nieuws, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Door de overvloed aan informatie weten we vaak niet wat de term precies inhoudt en hoe we moeten beginnen aan een slimme en ecologisch verantwoorde kleerkast. Wij gingen te rade bij Bie Noé, die met haar organisatie B.Right mensen en bedrijven wil inspireren rond - jawel - duurzame mode. “Als je een stuk geen dertig keer zal dragen, is het niet duurzaam!”

“Duurzaamheid heeft in de mode niet alleen te maken met productieomstandigheden, maar ook met hoeveelheden en snelheid’, legt Bie Noé uit. ‘Wereldwijd kopen we minstens dubbel zoveel kleren als vijftien jaar geleden. De Britse Ellen MacArthur Foundation stelt dat er elke seconde ergens ter wereld een vrachtwagen vol met kleren gedumpt wordt. Die kleren worden vervolgens verbrand of begraven.”

Relatiecrisis

We worden ook niet bijster gelukkig meer van onze kleren. “Hoe vaak gebeurt het niet dat we ‘s morgens voor onze uitpuilende kleerkast staan, en totaal niet weten wat we die dag willen aandoen?”, zegt Bie Noé. “Uit een studie die enkele jaren geleden werd uitgevoerd door een verhuisfirma, bleek dat we maar 14% van de kleren die we hebben ook effectief dragen. Hoe ik dat verklaar? We hebben geen band meer met onze kleren. Vroeger - en dat is overigens nog niet zo lang geleden - hadden mensen twee of drie outfits en dat was het. Bovendien werden hun kleren vaak gemaakt door iemand die ze kenden, waardoor er echt een soort van relatie ontstond. Als je bij een keten een kledingstuk van tien euro koopt, hecht je daar letterlijk en figuurlijk weinig waarde aan.”

Price, price baby

Er wordt inderdaad vaak gezegd dat duurzame kleren duurder zijn. Maar is dat ook zo? Bie Noé: “Als je enkel naar het prijskaartje kijkt, klopt dat. Als je naar de zogenaamde cost per wear kijkt dan weer niet. Deel je de kostprijs door het aantal draagbeurten, dan kom je bij duurzame stuks goedkoper uit. Wist je bijvoorbeeld dat kleren bij fast fashion-merken gemaakt zijn om amper acht à tien keer te dragen? Nadien mag de kleur vervagen en mogen de knopen lossen. Vroeger waren de kleren van deze merken kwalitatiever, maar de laatste jaren zijn ze steeds goedkoper gaan produceren, door bijvoorbeeld minder kwalitatieve stoffen te gebruiken. De kleren van die merken zijn dus écht wegwerpkleren geworden. Conclusie? Aanvankelijk moet je misschien wennen aan de prijzen van duurzame labels, maar op lange termijn zal je portemonnee er baat bij hebben. Zéker als je je duurdere stuks combineert met tweedehands items."

Aan de slag!

Waar we zelf kunnen starten als we onze kleerkast duurzamer willen maken? Bie Noé geeft vijf tips:

1. Ga na met welke kleren je het beste staat

“In welke pasvormen voel je je het meest zelfzeker? Welke kleuren vind je het mooist? Schrijf alles op, zodat je een handig overzicht hebt voor jezelf en in de toekomst gericht kan winkelen."

2. Bepaal waar je je kleren voor nodig hebt

“Draag je normaal veel lieflijke kleedjes, maar heb je net een baby en geef je borstvoeding? Dan investeer je nu beter in een top die makkelijk open en dichtgaat.”

3. Ga gericht winkelen

“Neem je lijstje mee en koop enkel stuks waarvan je zeker bent dat je ze nodig hebt. Denk ook goed na over met wié je kleren gaat kopen. Een vriendin die haar mening niet durft te geven en zegt dat je met alles staat, laat je voortaan beter thuis.” (lacht)

4. Kies de perfecte basics ...

“Ga voor tijdloos. Dat wil niet zeggen: saai. Ik ben zelf een grote voorstander van ‘slimme’ kleren die je op verschillende manieren kan dragen. Er mag pit in zitten, maar de nieuwe stuks moeten wel goed passen bij specialere items uit je kast en ervoor zorgen dat die tot hun recht komen. Kies ook voor kwalitatieve stuks. En denk goed na of je een stuk minimaal dertig keer zal dragen. Denk je dat dat niét het geval is? Dan kan je het niet beschouwen als een duurzaam item."

5. ... en vul die eventueel aan met enkele opvallende stuks

“Dit is echter geen must! Als je een klassiekere stijl hebt, kan je het houden bij basics."

Bies favoriete duurzame kledingmerken

Thinking Mu

“Een duurzaam kledingmerk uit Barcelona met goede basics, maar ook specialere stuks. Ze gebruiken vooral biokatoen en gerecycleerd polyester en hebben nu zelfs een collectie volledig gemaakt van afval. Nog een laatste voordeel? De vrij toegankelijke prijzen."

Info: www.thinkingmu.com

Armedangels

“Een bekend Duits merk, dat al lang aan de weg timmert. Hun nieuwste aanwinst? Een detox jeans die gemaakt werd zonder toxines.”

Info: www.armedangels.com

O my bag

“Een Nederlands eco-friendly label met de allermooiste handtassen. De productie gebeurt in India. Extra leuk: als je je oude O my bag-tas bij hen binnenbrengt, krijg je twintig procent korting op een nieuwe én wordt jouw exemplaar aan een scherpe prijs aangeboden op de website.”

Info: www.omybag.nl

Mud Jeans

“Een circulair merk uit Nederland dat oude jeans gebruikt om nieuwe jeans te maken. Heel vooruitstrevend!”

Info: www.mudjeans.eu

An Buermans

“Deze Vlaamse ontwerpster produceert van elk ontwerp amper tien stuks. Alles wordt gemaakt in België. Toegegeven: de ontwerpen van Buermans zijn een investering, maar ik vind dat ze 't waard zijn!"

Info: www.anbuermans.myshopify.com

Meer weten?

Vanaf vandaag kan je je op de website van B.Right inschrijven voor een programma waarin je door Bie gecoacht wordt om je eigen duurzame stijl te ontwikkelen. Gedurende dertig dagen word je uitgedaagd om je kleerkast onder handen te nemen en ervoor te zorgen dat ze aansluit bij je eigen levensritme en stijl. Wie zich nog voor 14 september registreert, betaalt 60 euro. Nadien kost het programma 75 euro.