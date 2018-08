Een dure of goedkope haardroger: maakt dat echt verschil? Liesbeth De Corte

25 augustus 2018

09u55 2 Style Het leven van een eeuwige twijfelaar is niet gemakkelijk. Eet je als lunch een broodje of toch eerder een slaatje? Wat kijk je 's avonds op tv: een film of serie, en dewelke? Gebruik je een spotgoedkope haardroger of eentje met een stevig prijskaartje? Bij alle grote vragen des levens kunnen we je jammer genoeg niet helpen, maar de kwestie over de haardroger hebben we alvast uitgetest.

Sinds ik een jaar geleden afscheid heb genomen van korte bob heb ik een haat-liefderelatie ontwikkeld met mijn haardroger. Terwijl ik vroeger gesteld was met een kwartiertje in het wilde weg blazen, zat ik nu - letterlijk en figuurlijk - met de handen in het haar. Mijn pogingen tot beach waves eindigen steevast in een vogelnest en ook als ik mijn haar steil probeer te drogen, kruipt er toch nog een vreemde slag in. Tot ik me plots afvroeg: misschien ligt dat niet aan mijn kunnen, maar aan mijn spotgoedkope haardroger - eentje van Braun die nog geen € 20 kost - die al bijna 10 jaar meegaat. Hallelujah! (Ik kan je het antwoord al verklappen: het antwoord is 'neen', ik heb er duidelijk gewoon geen talent voor.)

Dyson Supersonic

Nu ik toch een luxueuze haardroger ging uittesten, besloot ik ineens voor het neusje van de zalm te gaan: de Dyson Supersonic. Alles aan deze haardroger schreeuwt luxe uit. Van de lederen opbergdoos tot het hypermoderne ontwerp en de fancy lichtjes op het toestel. Op voorhand stelde ik me wel vragen bij de holle cilinder: waar komt in hemelsnaam de lucht uit? De extra magnetische opzetstukken in de lederen doos brengen gelukkig raad.

Het design zit al snor, nu over naar het echte werk. Een eerste belofte wordt alvast ingelost: de motor is naar de handgreep verplaatst, waardoor het hebbeding echt weinig weegt en je arm niet moe wordt tijdens het klusje. Want eerlijk, dat gebeurt toch af en toe bij iedereen?

Nog een voordeel is dat de filter zich onderaan het handvat bevindt. Met mijn korte coupe had ik het nooit voor, maar sinds mijn lokken wat langer zijn zaten ze vaker dan ik liefheb vast in de filter. Byebye pijnlijke snokken en vervelende knopen in je haar.

Zoals gezegd ben ik geen krak in föhnen, en jammer genoeg maakt de haardroger van Dyson geen wonderkapper van mij. Aan de nonchalante krullen moet ik nog werken, die vervelende slag kreeg ik er wel simpel uit. Maar wat vooral opviel is dat het klusje in amper 5 minuten geklaard was. Niet gelogen! Ik heb dun en weinig haar, dus meestal ben ik amper een kwartier in de weer, maar de Dyson werkt echt verdomd snel.

Extra pluspunt is dat je de temperatuur zelf nog kan aanpassen en frisser zetten, én dat mijn haar achteraf mooi glanst en superzacht aanvoelt. Dat is op zich al een klein wonder als je weet dat ik mijn haar al enkele jaren bleek.

Conclusie

Is het zo mooi als het verkooppraatje beweert? Ja, toch wel. De enige vraag is: heb je daar € 399 voor over? Het is en blijft een twijfelgeval. Voor mensen met wispelturig dik haar die graag eens wat langer blijven liggen 's ochtends, is het de investering waard. Dat geldt ook voor wie wél wat met een borstel moet aanvangen en frequent brusht. Maar ben je een klungelaar als ik of heeft je coupe amper warme lucht nodig? Dan is het misschien geen must om meer dan het tienvoud te betalen voor een haardroger.

Geïnteresseerd? De Dyson Supersonic kan je online kopen voor een prijs vanaf € 399.