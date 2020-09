Een curated ear zonder gaatjes? Marion Cottilard en Shopard bewijzen dat het kan (+ hier shop jij oorbellen die een pak goedkoper maar toch even mooi zijn ) Birte Govarts

24 september 2020

12u12 0 Style Een helix-, daith-, of traguspiercing? Daar doet Marion Cotillard niet aan mee. Integendeel: de Franse actrice heeft helemaal geen gaatjes in haar oren. Toch ontwierp ze met de Ice Cube Capsule zopas een collectie oorbellen voor het Zwitserse juwelenmerk Chopard.

De collectie bestaat uit zeven oorbellen die werden vervaardigd uit goud met het Fairtrade label en ethische diamanten. Bovendien heb je voor geen enkel exemplaar gaatjes nodig, maar bevestig je ze aan je oren met kleine clips. En of je nu houdt van een groot statement piece of eerder van subtiele bling in je oor: er is voor elk wat wils. Zo ontwierp Cotillard een individuele én gelinkte earcuff, een oorbel met een diamant met een zogenaamde princess cut - oftewel: een grote, vierkanten diamant - én onderstaande oorhangers, die meteen in het oog springen.



Het mag overigens geen verrassing heten dat Marion Cotillard samenwerkt met Chopard. Zo won ze in 2004 op het Cannes Film Festival de Trophée Chopard voor opkomend talent en was ze in 2013 de allereerste actrice ooit die op de rode loper verscheen met enkele stuks uit de Green Carpet Collection van het Zwitserse merk. Met die lijn wil Chopard duurzame juwelen promoten. “Ik werk al samen met Chopard sinds het prille begin”, aldus Cotillard. “Bovendien deel ik Caroline Scheufele's (de artistic director en co-president van het merk, nvdr.) visie op het ethisch vervaardigen van juwelen. Deze samenwerking is een geweldige manier om onze band te versterken."

Wil jij je oor ook pimpen, maar heb je geen zin om naar de piercer te trekken? Speciaal voor jou selecteerden wij onze favoriete ear cuffs én clip-ons.



