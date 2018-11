Een bijzonder huwelijksaanzoek? Vraag het met ... een schoen Liesbeth De Corte

28 november 2018

13u06

Bron: Vogue 1 Style Diamonds are a girl’s best friend. Maar met een paar schoenen kan je veel vrouwen ook dolgelukkig maken. Waarom de twee niet combineren? Dat moet Maison Margiela gedacht hebben, want het van oorsprong Belgische modehuis brengt bijzondere trouwschoenen inclusief ring op de markt.

Wil jij je vriendin ten huwelijk vragen en is ze toevallig ook een echte schoenenfanaat? Leuk nieuws, want Maison Margiela brengt bijzondere trouwschoenen op de markt. Origineel huwelijksaanzoek: check!

De schoenen zijn verkrijgbaar in drie verschillende stijlen, genaamd Marry Me, Kiss Me en - om de een of andere reden - Leave Me. Er is voor iedereen wat wils, want de schoenen zijn beschikbaar in wit, rood en zwart. Al heeft elke stijl één ding gemeenschappelijk: een hak gemaakt van plexiglas waar ook een diamanten ring in zit. Je kan de schoenen online bestellen, voor een prijskaartje dat varieert van € 890 tot € 990.