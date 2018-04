Een beugel als volwassene? Evelien Hoste vertelt: “Gaat dat eigenlijk wel werken?” Jente Hautekeete en Charlotte Dierckx

28 april 2018

13u30

Eveline Hoste nam op latere leeftijd een beugel. En beugels, dat vinden we toch iets waar we liefst na de pubertijd niet meer mee in aanraking komen. Maar een onzichtbare beugel hielp om haar onderste rij tanden recht te zetten.

Kleine beet

Toen Eveline jong was droeg ze al een losse beugel. Enkel bovenaan om een spleetje in de voortanden weg te werken. Aan haar onderste rij tanden was toen niets gedaan. Ze besloot dat het tijd was om ook daar iets aan te veranderen. “Het was eigenlijk niets opvallend” zegt ze. “Ik had er nog nooit een opmerking op gekregen maar het begon me echt te storen, een complex zou ik het dus niet noemen. Bij mij was het eerder een luxeprobleem, het stoorde mij dat ze scheef stonden. Ik vond het absoluut niet mooi om zien dus ik was blij dat er een oplossing voor was.”

Het was niet enkel op estetisch vlak dat Eveline last had van haar tanden. De manier waarop haar tanden stonden belemmerde haar ademhaling. Ze legt uit dat dit zelfs voor slaapproblemen zorgde. “Het probleem is dat ik moeite had – heel veel zelfs – om met mijn mond toe te kunnen slapen. Mijn tong had gewoonweg niet genoeg plek omdat mijn tanden te dicht op elkaar stonden en naar binnen toe leunden. Heel mijn kaakstructuur moest worden gewijzigd”.

Onzichtbaar

Ze begon met het zoeken naar oplossingen en informeerde bij de tandarts, daar bleven ze al snel vastzitten bij blokjes. Hoewel Eveline blokjes op zich niet zo erg vindt, zag ze het niet zitten om 2 jaar met blokjes rond te lopen. Ze zette haar zoektocht verder voor een snellere oplossing en kwam zo bij GlamSmile terecht.

Ze koos voor een onzichtbare beugel – GlamAlign - een soort plastiek op maat gemaakt omhulsel dat je tanden in de juiste richting duwt. Er werd berekend hoe veel beugeltjes ze nodig had en hoe lang ze elke beugeltje moest dragen. Als de tanden de nieuwe stand hadden aangenomen en het beugeltje dus losser kwam te zitten wist ze dat ze moest wisselen. Deze nieuwe beugel bracht de tanden naar een verdere positie enzovoort. Hoe lang en hoe veel beugeltjes je moet dragen hangt van je tandproblemen af zegt Eveline. “De een draagt dat 7 maanden en de ander doet er al wat langer over. Bij mij ging het vrij snel, heb ze zo’n 8 maanden moeten dragen, ik denk dat ik een sneller resultaat heb gekregen als dat ik met een klassieke beugel kon bekomen”.

Zelfredzaamheid als troef

Haar onzichtbare beugel – de naam zegt het zelf al – viel bijna niet op. Ze zegt dat ze er maar zelden reactie op heeft gekregen. “Als je goed keek zag je dat natuurlijk wel, maar ik ging zelf naar premières met dat ding in mijn mond. Ook ging praten best goed met de beugel, ik ging er niet hard door slissen”.

Maar het grote voordeel aan deze beugel vindt ze de zelfredzaamheid ervan. “Als je bijvoorbeeld even geen tijd hebt om terug naar de orthodontist te gaan krijg je meerder beugeltjes mee in een keer. En als je dan voelt dat het wat losser zit kan je zelf wisselen en weer verder. Je moet dus minder terugkeren naar de orthodontist dan met een blokjesbeugel.”

Eveline droeg tegelijkertijd zowel boven- als onderaan een onzichtbare beugel. Anders dan met blokjes moet je achteraf geen metalen draadje achter je tanden laten zetten. Wel draagt ze een nachtbeugeltje omdat dit wordt aangeraden als voorzorg. “Dit brengt voor mij een extra voordeel met zich mee omdat ik mijn tanden op elkaar knel in mijn slaap. Het houdt mijn tanden op z’n plek en werkt als extra bescherming. Het voorkomt eigenlijk dat ik mijn eigen tanden kapot zou bijten” zegt ze opgelucht.

Haar advies aan andere volwassenen die een beugel overwegen is kort en bondig: twijfel niet en ga op zoek. “Als je een klassieke beugel niet ziet zitten zijn er nog andere opties. Ga op onderzoek uit en laat je goed informeren. Twijfel niet om de stap te zetten!” zegt ze. “Ik heb genoeg mensen volledig zien openbloeien en zien groeien in zelfvertrouwen na het dragen van een beugel”.