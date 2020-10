Een beautylook met slechts 1 product? NINA redactrice Sophie test de monochrome make-uptrend uit Sophie Vereycken

01 oktober 2020

10u06 0 Style In de modewereld is het eenkleurige uniform al langer een ding. Maar make-upgewijs is precies hetzelfde aan de gang: monochroom is hip. “Het is een heel subtiele, naturelle look. Een verademing in tijden van zwaar opgemaakte Instagram-make-up.” Beautyredactrice Sophie test het uit.

Albert Einstein zou verschillende versies van hetzelfde grijze kostuum in zijn kast gehad hebben, Mark Zuckerberg kiest iedere dag voor hetzelfde grijze T-shirt. Hun reden? Doordat ze niet hoeven te bedenken wat ze gaan aantrekken, hebben ze ’s ochtends meer tijd en mentale rust. Gelukkig voor de heren hadden ze geen beautycase om te doorploeteren, want dat is pas écht keuzestress. Oogschaduwpaletten met makkelijk twintig tinten, de ene nieuwe lipsticklaunch na de andere. Op Instagram zien we de mooiste looks, waar naast een halfuur werk makkelijk vijftien producten zijn ingeslopen.

Al kan het ook radicaal anders. Want binnen een wereld van overdaad, zien we een nieuwe, minimalistische tendens: de monochrome make-up. Eén product dat je zowel op ogen, lippen als wangen aanbrengt, en klaar. Lange tijd verbannen naar de donkerste krochten van beautyland wegens gedateerd en oubollig, maar tegenwoordig mag het weer.

Nu iedereen een mondmasker draagt, komt monochrome make-up van pas. Met één item in je handtas kan je je make-up snel bijwerken of extra aanzetten Ines Borgonjon, senior make-up artist bij M.A.C Cosmetics.

Dat monochrome make-up net nu #trending is, verbaast Ines Borgonjon, senior make-up artist bij M.A.C Cosmetics, niet. “Enerzijds is het een heel subtiele, naturelle look. Een verademing in tijden van zwaar opgemaakte Instagram-make-up. Bovendien is het een leuke manier om met weinig producten een volledige look te bekomen.” Al vermoedt ze dat vooral het populairste mode-item van het moment er iets mee te maken heeft: het mondkapje. “Dan is dit de ideale uitkomst: met slechts één item in je handtas kan je je make-up snel bijwerken of extra aanzetten. Handig, toch?” Absoluut. Je hebt slechts één product nodig voor een harmonieus resultaat, én die ochtendroutine verloopt een stuk sneller. Hebben we meer tijd om over belangrijke dingen na te denken. Wat we gaan aantrekken, bijvoorbeeld.

Hoe doe je het?

Leuk die trend, al is het een dunne lijn tussen fun en freaky. Hoe zorg je ervoor dat het niet lijkt alsof je figureert in een nieuw seizoen van That 70s Show? Ines Borgonjon: “Maak het modern door te spelen met textuur en intensiteit. Felle lippen en een zacht waasje op de ogen, of experimenteer met matte oogschaduw versus glans op de mond. Dat houdt het interessant. Qua kleur verschilt de huid van je ogen, wangen en lippen sowieso een beetje, waardoor dezelfde tint overal net dat tikje anders oogt maar toch mooi matcht. Schakeringen van beige, roze en oranje flatteren quasi iedereen.” In naam der beauty-onderzoeksjournalistiek probeerde ik ze dan maar allemaal. Graag gedaan.

BEIGE: naturel

Beige- en bruintinten komen van nature veel voor in ons gelaat. Het resultaat zou een zachte look moeten zijn die ideaal is voor beginners of voor wie het graag natuurlijk houdt. Ik scan de inhoud van mijn toilettas, en kies voor een lipstick die net iets donkerder is dan mijn natuurlijke lipkleur. Aanbrengen gaat makkelijker dan verwacht: ik zet twee stipjes op mijn wangen die ik met mijn vingers uitwrijf, en ook op de ogen komt de kleur het best tot zijn recht als ik ze gewoon met mijn vingers aanbreng. Vijf minuten en klaar, een nieuw record. Extra pluspunt: ik krijg meermaals te horen dat ik er zo fris uitzie vandaag. Dit wordt gegarandeerd mijn nieuwe dagelijkse look. Al is het maar voor dat kwartiertje extra uitslapen.

ROZE: subtiel

Roze is een kleur waar ik doorgaans ver van wegblijf uit angst voor het barbie-effect. Roze lipstick of oogschaduw heb ik niet in mijn collectie, dus wordt het noodgedwongen een blush die ik voor de lippen meng met een transparante balsem. Dat blijkt te werken, want het resultaat is een zachtroze kleurtje dat ik stiekem wel leuk vind staan. De volledige look is minder mijn ding. Toegegeven, het staat niet slecht – kan moeilijk anders, alles matcht – en volgens enkele collega’s haalt het roze het groen in mijn ogen extra naar boven. Toch ben ik niet overtuigd, al kan ik niet echt zeggen waarom. Uiteindelijk is het mijn man die, welbespraakt als hij is, bij thuiskomst de vinger precies op de wonde legt: “Amai, ben jij vandaag in een pot roze verf gevallen?” Ik kan hem niet eens ongelijk geven.

ORANJE: statement

Oranje is dé trendkleur van het moment. De kleur van een mooie zonsondergang en Apérol Spritz. Enfin, het is een kleur die mij zeer nauw aan het hart ligt en ik heb dan ook een arsenaal aan producten om uit te kiezen. Het wordt een multifunctionele balsem. Een paar stipjes zetten, uitwerken met je vingers of een kwastje en klaar. Op donkere types staat oranje erg zacht en natuurlijk. Ik kan met mijn bleke vel helaas niet hetzelfde zeggen. Dit is het soort make-up dat de juiste context nodig heeft om tot zijn recht te komen. Op straat krijg ik vooral vreemde blikken, zélfs al verdwijnt de helft ervan achter een mondkapje. Tijdens een (coronaproof) avondje uit scoor ik echter het ene complimentje na het andere. Missie geslaagd, en voor herhaling vatbaar. Maar misschien niet voor een dagje op kantoor.

