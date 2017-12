Eco duurt het langst: waarom we plots allemaal aan de organische verzorging gaan Sophie Vereycken

11u05 2 Thinkstock Style Eco wordt steeds populairder, merken schreeuwen dan ook om het luidst dat ze 100 procent organisch en natuurlijk zijn. Maar wat zijn nu echt de voordelen van al die natuurlijke producten, zowel voor onze planeet als onze huid? We vroegen het aan Isabelle Pacchioni, oprichtster van het biologische merk Puressentiel.

Zelf zweren Isabelle en haar man en mede-oprichter Marco bij organische huid- en lichaamsverzorging. Een bewuste keuze, die ze zo'n twaalf jaar geleden al maakte, lang voor natuurlijke cosmetica 'een dingetje' werd. "Ik ben mij er voor het eerst in beginnen verdiepen omwille van de kinderen. Jonge kinderen hebben vaak kleine kwaaltjes, en die hoef je lang niet altijd met grof geschut te benaderen. Een verkoudheid vereist niet meteen antibiotica, dat is best een heftig geneesmiddel dat bijwerkingen kan hebben. En dus besloot ik de stap te zetten naar natuurlijke middeltjes."

Essentiële oliën

En die natuurlijke middeltjes bleken al snel essentiële oliën te zijn, die ze uit bladeren, bloemen, schors, zaden en wortels haalt. Al is dat niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. "Wanneer je werkt met essentiële oliën moet je heel goed weten hoe ze precies gebruikt worden. Heel wat mensen gaan zelf aan de slag met essentiële oliën. Het is erg trendy om DIY-gewijs je eigen brouwseltjes en crèmes te maken, maar dat kan soms vervelende bijwerkingen hebben. We laten ons zelf dan ook omringen met botanisten, onderzoekers en apothekers om de best mogelijke producten op de markt te brengen."

Lees verder onder de foto.

F. Lacour

Goed voor de planeet

Dat is best een duur proces, dus voor je portemonnee stap je niet meteen op de organische kar. En toch is natuurlijke verzorging tegenwoordig een heuse trend geworden. "Steeds meer mensen beseffen dat bepaalde producten écht niet goed zijn voor onze planeet," vertelt Isabelle gepassioneerd. "Neem bijvoorbeeld siliconen. Die zorgen voor een zachte en aangename textuur, maar ze zijn gemaakt van minerale oliën, die verkregen worden op een manier die erg schadelijk is voor onze aarde. Maar ook bepaalde bewaarmiddelen die je terugvindt in verzorging en cosmetica zijn slecht voor het milieu. Bovendien worden al die chemicaliën opnieuw de aarde ingepompt, waar we nota bene onze groenten en fruit telen. We dumpen in feite dus zelf chemische stoffen in ons eigen voedsel. Zo kom je al heel snel in een vicieuze cirkel terecht."

Slow beauty

Maar niet alleen altruïstische motieven hebben eco beauty zo populair gemaakt, beseft ook Isabelle. "Ons idee van het badkamerritueel is veranderd. Die paar minuten voor de spiegel zijn een ontstress-moment geworden. We willen niet langer snel een zalfje op onze huid smeren en klaar, maar een moment van rust. We willen een product dat lekker ruikt, waar we ons goed over voelen omdat het in goede omstandigheden gemaakt werd, én dat onze huid ook nog eens goed verzorgt. Eigenlijk kan je organische cosmetica zien als de yoga onder de verzorging: het is een totaal nieuwe manier om met huid- en lichaamsverzorging om te gaan."

NINA

1. Puressentiel Organic Essential Face Care Elixir, € 43,90 bij de apotheek

2. Absolution Crème de Santé, € 38 bij Senteurs d'Ailleurs

3. Cîme Daisy Delight Brightening Day & Night cream, €21,75 bij Cîme

4. Dr. Organic Deep Pore Charcoal Mask, € 9,99 bij Holland & Barrett

5. Hurraw! Earl Grey thee lippenbalsem, € 5 bij biotylab

6. Eminence Rosehip & Maize Exfoliating Masque, € 40,80 bij Annelies Medi Spa

7. WAAM Ricinusolie voor nagels, wimper en lichaam, €10,90 bij Di