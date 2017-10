Echte slimmeriken shoppen hun kerstcadeautjes nu al Sophie Vereycken

16u07 76 Unsplash Style Word jij midden december ook altijd bevangen door pakjesstress en moet je vervolgens jaar na jaar de grote massa trotseren? Waarom begin je dan niet nu al met het shoppen van cadeautjes? Je bespaart jezelf heel wat tijd, moeite en grijze haren.

1. Gedaan met impulsaankopen

De eerste stap is het opstellen van een lijstje. Door er vroeg aan te beginnen, heb je tijd om na te denken over wie dit jaar een pakje onder de kerstboom krijgt, en vermijd je dat je à la minute toch nog snel een cadeautje voor het kindje van de zus van je achternicht meegrist.

2. Je vindt het beste cadeau

Door nu al te beginnen nadenken, heb je de tijd om aandachtig te luisteren naar eventuele (onbewuste) tips van familie en vrienden. Staat je moeder steeds te zuchten wanneer ze die oorbellen in de vitrine ziet? Klaagt je zusje steen en been dat ze maar geen leuke rugzak vindt? Cadeau-ideetjes te over!

3. De kosten worden gespreid

Je hoeft de maand december niet meer alleen op boterhammen met choco te leven: door nu al te beginnen shoppen kan je de kosten verdelen over de komende drie maanden, en hoef je niet in één keer je hele maandloon uit te geven.

4. Je kan het subtieler aanpakken

Wil je die ene vriendin een mooie trui cadeau doen? Of zoekt je vader een nieuwe laptoptas? Omdat je er zo vroeg bij bent, kan je veel subtieler uitzoeken welke maat, kleur of materiaal je precies moet kopen, zonder dat ze zelf ook maar iets doorhebben.

5. Het is goedkoper

Wie nu al weet wat te kopen, kan de komende maanden rustig zoeken naar aanbiedingen. Je hebt meer dan genoeg tijd om verschillende winkels en online shops af te speuren op zoek naar de beste deal, en zo bespaar je weer heel wat zuurverdiende centen, die je dan met een gerust hart kan spenderen aan een cadeautje voor jezelf. Graag gedaan!