Ebay verkoopt nu ook kledij van sterren als Beyoncé en Jennifer Lopez Liesbeth De Corte

27 september 2018

12u22 0 Style Heb jij ooit al eens in de schoenen willen staan van pakweg Beyoncé, Jennifer Lopez of - voor de heren - Justin Bieber? Dan kan dat nu, letterlijk zelfs. Ebay heeft de handen in elkaar geslagen met enkele stylisten die kledingitems van hun bekend clientèle verkopen.

Ebay en de stylisten Karla Welch, Ilaria Urbinati, Marni Senofonte, Mariel Haenn en Rob Zangardi hebben hun uitzonderlijke verkoop 'Fall Stylist Sale' gedoopt. Liefhebbers kunnen meer dan 60 items op de kop tikken, van juwelen, tot handtassen, schoenen en 'one of a kind' outfits.

Onze persoonlijke favoriet is de gele sweatshirt die Queen B droeg tijdens haar optreden op Coachella. Wil je daar kans op maken, moet je ondertussen al meer dan $ 500 (omgerekend ongeveer € 430) bieden. Maar er zijn ook loafers van Justin Bieber, een jumpsuit gedragen door Jennifer Lopez, een bodysuit dat Gwen Stefani droeg in een videoclip of een kostuum van Tom Ford dat nog in de kleerkast van Bradley Cooper heeft gehangen.

Wie een item op de kop kan tikken, doet trouwens niet alleen zichzelf een plezier. Alle opbrengst gaat naar goede doelen die gekozen zijn door de stylisten, zoals de LGBTQ+ organisatie The Trevor Project en ACLU, een organisatie die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers. Geïnteresseerden hebben nog tot 2 oktober de tijd om geld te bieden.