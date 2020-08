Eat this, corona: H&M ontwerpt ‘knuffeljas’ die je op afstand de aanrakingen van je vrienden laat voelen Stéphanie Verzelen

07 augustus 2020

13u02 2 Style Corona ontneemt ons veel. Festivals. Op reis gaan. Maar knuffels missen we nog het meest van al. Modemerk H&M bedenkt daar een creatieve oplossing voor: een jeansjasje dat je de aanrakingen van je vrienden laat voelen. ‘Wearable Love’ noemen ze het.

Modeontwerpers zijn extra creatief in tijden van corona: allemaal komen ze met een fashionproof mondmasker en Viktor & Rolf creëerden zelfs ‘social distancing-jurken’ die mensen op een afstandje houden. Maar ons favoriete staaltje coronamode is in the making bij H&M: de modeketen werkt aan een spijkerjas die je knuffels laat voelen.

Op afstand met de app

Het H&M Lab in Duitsland, dat brainstormt over innovatieve mode, slaat de handen in elkaar met de Berlijnse technologiestart-up Boltware om het jasje te ontwerpen. In het kledingstuk zitten verschillende panelen en sensoren, bijvoorbeeld rondom de schouders, die het gevoel van een aanraking simuleren. In het jasje zit ook een ‘puck’, een schijfje dat bluetooth ontvangt en je van de jas kan loskoppelen om op te laden. Eens opgeladen, is je jas twee weken ‘knuffelbaar’.

De coolste feature? De sensoren verbinden via bluetooth met een bijbehorende app, die je toelaat om vrienden uit te nodigen. Die vrienden kunnen dan via hun eigen app de tactiele gebieden in je jasje activeren vanop afstand: zo sturen ze je als het ware een knuffel.

Op dit moment is de jeansjas nog niet te koop: H&M Lab werkt nog volop aan het ontwerp. De modeketen lanceerde wel al een videoteaser voor hun ‘Wearable Love’-item. “Wear who you love”, luidt de slogan.