E5 mode krijgt na 40 jaar nieuwe eigenaar

E5 mode heeft er iets meer dan 40 jaar geschiedenis opzitten. Etienne Kaesteker richtte de keten in 1978 samen met zijn echtgenote Griet Talpe op in Sint-Denijs-Westrem. Dat lag naast de autosnelweg E5, die later werd omgedoopt tot E40.

Aanvankelijk manifesteerde e5 - later met kleine letters - zich als een outlet, waar kledij tegen een gunstige prijs werd verkocht. Doorheen de jaren evolueerde de keten evenwel naar een hoger segment. Vandaag legt ze zich toe op kleding voor veertigplussers - zowel dames als heren - 'die mee zijn met de mode'. Daarnaast verkoopt ze diverse lifestyleproducten.

In 2017 werd een volgend hoofdstuk geschreven in de familiegeschiedenis van e5 mode. Kaesteker - die zijn vrouw in 2012 verloor en kinderloos was - verkocht toen iets meer dan 50% van de aandelen in het bedrijf aan zijn 'petekind' Alexander Talpe, de neef van 'Mega Toby' Louis. Zelf bleef hij de resterende aandelen controleren via zijn holding Shopinvest. Die laatste bouwde hij om tot een algemene investeringsmaatschappij.

Eenzelfde transactie werd trouwens opgezet met ECG, de European Clothing Group, die de kleding voor de keten ontwerpt en laat produceren.

Veel plezier beleefde Talpe echter niet aan zijn investering. De opkomst van het internet woog zwaar op de verkoop van kleding. Net als diverse andere groepen werd dit merkbaar in de cijfers. Het operationeel resultaat dook in het rood.

Talpe probeerde het tij nog te keren met nieuwe investeringen. Zo kondigde hij een investering van 5 miljoen euro in de ombouw van een twintigtal verkooppunten naar belevingspunten.

Van en met FNG

De toekomst van de keten met haar 70-tal winkels en bijna 400 werknemers ligt nu in handen van Frédéric Helderweirt, die de zaak overneemt via zijn pas opgerichte Feniks Holding. De nieuwe eigenaar heeft al ervaring in de distributie van kleding. Het laatste jaar was hij verantwoordelijk voor de logistiek bij FNG, de modegroep van Dieter Penninckx. Die overkoepelt onder meer merken als Claudia Sträter, CKS, Miss Etam en Baker Bridge. Helderweirt gaat met e5 trouwens samenwerken met FNG.

Voordien werkte Helderweirt ook al enkele maanden voor Brantano (nu ook FNG).

Helderweirt was ook mede-eigenaar van de ter ziele gegane keten Boobs 'n Burps, die zich toelegde op alles wat met borstvoeding te maken had. Hij deed dat samen met zijn echtgenote Roeline Ham, de zus van tv-figuur Otto-Jan. In 2017 sloten de winkels evenwel omdat het succes uitbleef. De onderneming werd opgedoekt.