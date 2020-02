Duurzame maar peperdure waterfles van Chanel is bijna uitverkocht Liesbeth De Corte

05 februari 2020

12u35

Bron: The Guardian 0 Style Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Een megakostelijke, herbruikbare waterfles kopen, zo blijkt. Chanel heeft er namelijk eentje op de markt gebracht. Ondanks het prijskaartje van meer dan € 5.000, is het al bijna uitverkocht.

À volonté plastic flessen water kopen en ze de vuilnisbak in kieperen? Tegenwoordig weten we wel beter: hiermee vergroten we de plasticsoep alleen maar. Wie duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, investeert beter in een herbruikbare fles. En die komen ook in alle maten en vormen. Zelfs modehuis Chanel bracht er recent eentje op de markt. Het gaat om een goudkleurig exemplaar dat in een zwarte tas van lamsleder zit. Als kers op de taart is het stuk afgewerkt met het logo van Chanel - duh - en een gouden ketting.

Voor de waterfles moet je wel diep in de buidel tasten. Het hebbeding kost maar liefst £ 4.410. Omgerekend is dat ongeveer € 5.200. Peperduur dus, maar desondanks is de fles al zo goed als uitverkocht. Ook verschillende sterren waren er rap bij om om er eentje te scoren. Onder meer zangeres Maggie Rogers nam de fles zelfs mee op de rode loper van de Grammy Awards.

Meer dan € 5.000 euro voor een herbruikbare waterfles is best prijzig, maar het is zeker niet de duurste ooit. 25 jaar geleden bracht wijlen Karl Lagerfeld al eens een gelijkaardig exemplaar uit, ook met een lederen houder. Tegenwoordig gaat die versie over de toonbank voor - hou je vast - meer dan € 10.000. Het recordbedrag staat op naam van Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani: € 53.300. Wat er zo speciaal aan is? De flessen zijn gemaakt 24 karaat goud en gevuld met bronwater uit Frankrijk, de Fiji Eilanden en IJsland.