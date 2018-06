Dus daarom draagt Meghan Markle zo vaak poederroze Liesbeth De Corte

29 juni 2018

07u31 2 Style De voorbije maanden is het al Meghan Markle wat de klok slaat. Eerst was er de trouw en alle bijhorende heisa, en sindsdien wordt elke stap die ze buitenhuis zet overgeanalyseerd. I ets dat ons vooral is opgevallen, is dat de hertogin van Sussex zo goed als altijd een nude outfit kiest. Bewuste keuze of niet?

We zijn iets op het spoor. Tijdens een tuinfeest ter ere van prins Charles kwamen Meghan Markle en prins Harry voor het eerst samen naar buiten als getrouwd koppel. Voor de gelegenheid hulde de voormalige actrice zich in een roze jurk van het merk Goat. Een dikke twee weken later vond de de jaarlijkse ‘Trooping the Colour’-parade plaats, en ook Meghan Markle was van de partij. Ze straalde opnieuw in het pastelroze, deze keer in een off-the-shoulder-jurk van Carolina Herrera. En ook bij de Queen’s Young Leaders Awards droeg ze - je raadt het al - een nude outfit.

Vanwaar deze plotse voorkeur? Want voor en tijdens haar verloving koos ze vooral voor donkerdere tinten. Het schoolvoorbeeld: haar prachtige, donkere verlovingsjurk van Ralph & Russo. Het online magazine InStyle heeft deze evolutie ook opgemerkt en legde het oor te luisteren bij enkele royaltywatchers.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen to release this official portrait photograph to mark their engagement. The photograph was taken by photographer @alexilubomirski earlier this week at Frogmore House, Windsor. Een foto die is geplaatst door null (@kensingtonroyal) op 21 dec 2017 om 12:59 CET

Verklaring 1: ze vindt de kleur gewoon mooi, tiens.

Volgens Katie Nicoll, de schrijfster van Harry: Life, Loss and Love, zien we spoken. "Ik denk niet dat er een bijzondere reden is waarom Meghan veel poederroze draagt. Waarschijnlijk vindt ze de kleur gewoon mooi", zo zet ze ons met de voetjes meteen op de grond. "Eigenlijk is het geen verrassing dat ze geregeld voor deze tint kiest. Ze heeft gewoon een klassieke stijl."

"Haar favoriete kleuren zijn zwart en wit", geeft Nicholl nog toe. "Maar ze weet ook dat ze als lid van de koninklijke familie wat meer kleur moet dragen. Misschien vandaar de plotse ommedraai."

Verklaring 2: roze is écht haar kleur.

"De nude, poederroze tint past perfect bij haar huidskleur", merkt Nicholl nog op. Eerlijk, we kunnen haar geen ongelijk geven.

Verklaring 3: door te kiezen voor neutrale kleuren, clasht ze niet met de koningin van de regenbogen, Queen Elizabeth.

Volgens stylist Lucas Armitage zijn haar outfits een bewuste tactiek. Meghan Markle wil op die manier tonen dat ze respect heeft voor Queen Elizabeth, die zoals iedereen wel weet een voorkeur heeft voor bontgekleurde kledij. Van kanariegeel tot fluogroen: er is geen knalkleur die ze schuwt. "Best slim, want zo botst ze nooit met de look van de Queen", zei Armitage aan Daily Mail.

"Door neutrale kleuren te dragen, toont ze dat ze de Queen niet wil overtreffen en dat ze respect heeft. Mijn mond zou openvallen van verbazing moest Meghan ooit nog een felle kleur verschijnen."

Verklaring 4: ze wil niet n óg meer aandacht krijgen.

Elke beweging en elke scheet die Meghan laat, wordt door media en fans tot in detail onderzocht. En dat terwijl het hele koninklijke leven voor haar ook nieuw is. Je zou voor minder wat minder in the picture willen staan. Een warme, zachte en onopvallende kleur kiezen, is dus misschien haar manier van zeggen: "Laat me nu toch eens met rust!".