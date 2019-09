Duitse modefotograaf Peter Lindbergh overleden TW

04 september 2019

14u11

Bron: DM 0 Style Modefotograaf Peter Lindbergh is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie aan persbureau AFP.

De fotograaf werd in 1944 geboren in het Poolse Leszno, maar had de Duitse nationaliteit.

Lindbergh werd vooral beroemd door zijn zwart-witbeelden van sterren en modellen. Hij werkte samen met talrijke modetijdschriften en was een veelgevraagd reclamefotograaf. Die opdrachten leverden iconische modebeelden op.

Zo werden onder meer Uma Thurman, Robin Wright en Nicole Kidman geportretteerd, hier voor de Pirelli-kalender van 2017: