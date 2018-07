Duct tape, retrobroekjes en doorzichtig: de grootste trends op Miami Swim Week Timon Van Mechelen

25 juli 2018

18u07 0 Style Kun jij met deze hitte ook aan niks anders denken dan aan zwemkledij en aan een duik in het dichtstbijzijnde zwembad nemen? Handig dat in Miami dan net de jaarlijkse Swim Week plaatsvond. Op die modeweek worden de nieuwste zwemkledijtrends voorgesteld. Wij lichten de meest opvallende uit.

1. Duct tape

Waarom nog geld uitgeven aan een bikini of badpak, als je ook gewoon je borsten en schaamstreek kan bedekken met duct tape?

2. Diversiteit

Geen kledingtrend, maar dat modellen in alle kleuren, vormen en maten meeliepen viel wel op. En daar kunnen we natuurlijk alleen maar achter staan!

3. Creatieve badpakken

Badpakken winnen het al een tijdje van bikini's in de modewereld, maar dat hoeft niet te betekenen dat je daarom altijd voor een basic exemplaar moet kiezen. Op de catwalk zagen we heel wat creatieve voorbeelden voorbijkomen waarmee je indruk maakt op het strand of in het zwembad.

4. Retrobroekjes

Hoge zwembroekjes uit de tijd van onze oma's zijn terug en dat is goed nieuws. Het retromodel is namelijk bijzonder flatterend en ideaal om zones te bedekken waar je onzeker over bent. Tegelijkertijd kun je er wel een taille mee creëren.

5. Doorzichtig

Lang leve #freethenipple, want deze zomer mag je alles laten zien. Met vaak enkel en alleen een transparant stofje of een dun gaasje voor, was doorzichtig een merkbare trend op de catwalk.