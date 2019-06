Dua Lipa wordt het gezicht voor de nieuwe geur van YSL Beauté Valérie Wauters

04 juni 2019

11u41 0 Style De Britse zangeres Dua Lipa werd net aangeduid als ambassadrice voor de nieuwe geur van YSL Beauté.

“Ik voel me verbonden met de campagne vanwege zijn onbevreesdheid”, zegt de zangeres in een verklaring. “Ik vind het belangrijk te blaken van zelfvertrouwen, sterk en krachtig te zijn en niet te compromitteren wie je bent, wat je doet en waar je in gelooft. Ik geloof erin dat je altijd trots moet zijn op de dingen die je doet, en ik denk dat dat heel goed samengaat met de filosofie achter de nieuwe geur van Yves Saint Laurent.”

“Dua Lipa is de stem van haar generatie”, aldus Stephan Bezy, internationaal general manager van YSL Beauté. “Ze belichaamt de waarden van onafhankelijkheid en vrijheid, die altijd deel hebben uitgemaakt van het DNA van Yves Saint Laurent.”