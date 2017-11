Droge handen, gebarsten lippen en een kapotte neus: zo pak je ieder winterkwaaltje aan Sophie Vereycken

13u02 0 Thinkstock Style Het mag officieel nog niet zo ver zijn, de winter is wel degelijk al in het land. Kijk maar eens rond je op de bus of op straat: we zitten allemaal warm ingeduffeld in onze sjaal, muts en wanten. Tegen de koude, maar ook om die kapotte neus en gekloofde handen te verstoppen.

Wanneer Koning Winter met de scepter zwaait, regeren papieren zakdoeken en liters lippenzalf het land. Van de koude buitenlucht naar kantoor of de woonkamer, waar de verwarming op volle toeren draait, en weer terug: goed voor je huid is het allerminst. Gelukkig weten wij preciés wat je moet doen tegen die vervelende winterkwaaltjes.

Jeukende hoofdhuid

Nee hoor, je hebt geen luizen. Die jeukende hoofdhuid zijn geen duizenden minuscule beestjes die volksdansen op je kruin, maar simpelweg een droge huid. Het nadeel: zo'n droge hoofdhuid brengt vaak ook velletjes met zich mee. Gebruik een ontsmettende verzorging zoals tea tree olie tegen de jeuk, en een zachte scrub tegen de velletjes. Eindig je doucheroutine met een verzorgend masker.

Trekkerig gezicht

Die schuimende douchegel waar je in de zomermaanden bij zweert? Nu niet zo'n goed idee. Ga grondig door je verzorgingsproducten: gebruik een iets rijkere crème dan anders, nu je huid meer verzorging nodig heeft, en reinig met een melk of olie in plaats van een gel.

Gebarsten lippen

Droge en gebarsten lippen zijn geen pretje, al helemaal niet wanneer je een fervente lipstickdraagster bent. Begin met de droge velletjes zachtjes weg te scrubben (bijvoorbeeld met een lauwwarm washandje of een suikerscrub). Vervolgens breng je meteen een laagje lippenbalsem aan. Vergeet ook zeker voor het slapengaan niet om een dikke laag te smeren, die dan de hele nacht kan intrekken.

Ruwe handen en ellebogen

De huid op je ellebogen is sowieso al wat droger, en in de wintermaanden wordt dat er niet beter op. Om het vochtniveau van je huid weer op peil te brengen, is een goede handcrème dan ook een must. Zoek naar een crème die de huidbarrière weer herstelt, zodat je extra beschermd bent tegen de koude, én de huid tegelijkertijd zacht en soepel houdt. Kies ook de juiste handcrème: sommige crèmes zijn gericht op droge handen, andere dan weer voor ernstig beschadigde of gebarsten handen.

Droge nagelriemen

Niet de winter, maar je nagellakremover is meestal de grote schuldige. Zit er aceton in? Dan kieper je het ding best meteen de vuilnisbak in. Aceton mag dan een kéi zijn in het verwijderen van nagellak, het droogt je handen en nagels ook enorm uit. Acetonvrij dus, en als het even kan liefst ook nog enkele verzorgende ingrediënten erin, zoals vitamine E.

Schrale benen

Eerlijk is eerlijk, ook wij zijn bijzonder gesteld op die stomend warme douche op koude winterdagen. Onze huid wordt er helaas iets minder blij van. Erg warm water droogt je huid immers uit, en laten we dat nu net niét nodig hebben. Onderwerp ook je doucheproducten aan een grondige inspectie: gebruik geen agressieve douchegels, maar kies liever voor een verzorgende douchecrème, -melk of -olie, en vergeet natuurlijk achteraf niet om je lichaam royaal in te smeren met bodylotion.

Gekloofde hielen

De zomer mag dan nog veraf zijn, dat wil niet zeggen dat je met gebarsten of gekloofde hielen moet blijven rondlopen. Dé truc is om die dode huid te verwijderen, zonder het probleem erger te maken. Een exfoliërend voetenmasker is de perfecte oplossing. Let wel op: je voeten zullen nog een hele tijd vervellen, dus hou er rekening mee dat je deze behandeling niet doet nét voor je op een strandvakantie vertrekt. En smeer natuurlijk voor het slapengaan trouw met een verzorgende balsem.

NINA

1. The Body Shop Fuiji Green Tea Hair Scrub, € 18 bij The Body Shop

2. Dou My Hands Hydraterende handlotion, € 8,99 bij Farmaline

3. Starskin Magic Hour Exfoliating Mask socks, € 9,90 bij Planet Parfum

4. Lush Rose Lollipop lippenbalsem, € 9,95 bij Lush

5. RainPharma Exceptional Hand & Nail Cream, € 19,95 bij RainPharma

6. Luna Dreamy Hydraterende douchecrème, € 3,99 bij Di

7. & Other Stories Jardin Rhône Nail Polish Remover, € 9 bij & Other Stories

8. Nivea Verzorgende Body Milk 48h, € 5,49 bij Kruidvat

9. L'Occitane Body Shower Oil, € 19 bij L'Occitane

10. DHC Deep Cleansing Oil, € 17,90 bij ICI PARIS XL

11. Eucerin UreaRepair Plus Herstellende Voetcrème, € 10,39 bij Farmaline