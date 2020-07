Dries Van Noten wil nu ook China veroveren Nele Annemans

10 juli 2020

17u23 0 Style De Antwerpse ontwerper Dries Van Noten (62) zal volgende maand zijn eerste winkel in China openen. Zo kunnen mensen ook voortaan in Shanghai terecht voor de volledige herfstcollectie voor zowel vrouwen als mannen.

Dries Van Noten zal tegen eind augustus zijn eerste winkel in China openen. Het modelabel wil zowel fysiek als online uitbreiden en de opening van een flagshipstore in Shanghai, de grootste stad van China, is daarbij de eerste stap. De winkel zou maar liefst 1.800 vierkante meter groot worden en gevestigd zijn in het shoppingcenter Réel Mall.

In die winkel zal de volledige herfstcollectie voor vrouwen en mannen beschikbaar zijn. Sinds 2017 kon je in Shanghai, Peking en Hongkong al kleding kopen van het merk, maar nu komt er dus voor het eerst ook een hele Dries Van Noten-winkel.

Jarenlang nam Van Noten zowel het zakelijke als het creatieve leiderschap voor zijn rekening. Sinds begin dit jaar staat Matteo De Rosa aan het roer als zakelijke leider. Van Noten is wel nog creatief directeur.