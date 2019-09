Dries Van Noten verrast met uitbundige nieuwe collectie in samenwerking met Christian Lacroix Timon Van Mechelen

25 september 2019

17u51 0 Style Verbazing alom toen Dries Van Noten vandaag na zijn modeshow het publiek niet alleen kwam groeten maar dat samen deed met de Franse ontwerper Christian Lacroix. Het is namelijk de eerste keer dat onze landgenoot de handen in elkaar slaagt met een andere designer. Samen ontwierpen ze de nieuwe collectie voor de lente en zomer van 2020 en daarin stonden felle kleuren en drukke prints centraal.

Geruggensteund door de luxegroep LVMH van Bernard Arnault opende Christian Lacroix in 1987 zijn eigen gelijknamige salon de haute couture. Het was de eerste keer in twintig jaar dat er in Parijs een couturehuis bijkwam en bovendien ook het eerste merk dat werd opgericht binnen LVMH. Ondertussen heeft popster Rihanna dat Lacroix nagedaan met haar eigen merk Fenty.

Bij zijn defilés lagen altijd rode en roze anjers op de stoelen, die aan het slot naar de ontwerper werden gegooid. Dat was ook nu het geval. Alle toeschouwers van de Dries Van Noten show vonden een roos met plaatje op hun stoel met daarop DVN*XCLX, verwijzend naar de samenwerking. In 2005 kwam het tot een breuk met Christian Lacroix en Bernard Arnault, en besloot de laatste het couturehuis te verkopen. In mei 2009 vroeg Lacroix vrijwillig het faillissement van zijn eigen modemerk aan. Sindsdien werkt hij hoofdzakelijk voor theater en opera, en voert hij als freelance-ontwerper opdrachten uit, zoals nu dus ook voor Dries Van Noten.

Beide ontwerpers staan bekend om hun theatrale stijl en dat zag je meteen terug in de collectie zelf. Felle kleuren en drukke prints wisselden elkaar af, op vlak van snit sprongen vooral de brede schouders eruit.