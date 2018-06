Dries Van Noten verkoopt merendeel van eigen aandelen TVM

14u52 0 Style De Belgische ontwerper Dries Van Noten heeft het grootste deel van zijn aandelen in zijn eigen gelijknamige merk verkocht aan de Spaanse groep Puig. Dat maakt de gerenommeerde modewebsite Business of Fashion bekend.

“Puig gaat mede-eigenaar worden van het bedrijf. Dries zelf blijft wel betrokken bij zijn modehuis, maar heeft het grootste deel van zijn aandelen verkocht,” schrijft Puig in een persbericht. “De ontwerper blijft zetelen in de raad van bestuur en blijft ook hoofd van de creatieve afdeling.”

"Ik heb lange tijd gezocht naar een sterke partner voor het bedrijf, dat ik al meer dan 30 jaar aan het opbouwen ben," voegt Van Noten daar aan toe. "Ik ben vooral blij dat mijn team en Antwerpen deel van het bedrijf blijven uitmaken. Samen zijn we nu klaar om onze dromen te realiseren."

Dries Van Noten was één van de weinige resterende modemerken dat nog niet was opgekocht door een groot bedrijf en bovendien ook succesvol was. Waarom onze landgenoot net een merendeel van zijn aandelen heeft verkocht, is voorlopig nog niet geweten. Puig is onder andere eigenaar van de modemerken Carolina Herrera, Nina Ricci en Paco Rabanne.