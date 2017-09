Dries Van Noten presenteert optimistische collectie die rond genieten draait Timon Van Mechelen

11u14 0 AFP Style "Er wordt altijd gezegd dat mode reflecteert wat er in de samenleving gebeurt. Wel, ik had daar genoeg van! Ik wou iets optimistisch doen, een collectie die genieten uitstraalt", vertelde Dries Van Noten na afloop van zijn show in Parijs gisteren. En dat is exact wat onze landgenoot presenteerde op de catwalk.

Zo zagen we veel prints - hoe kan het ook anders bij Van Noten - en voornamelijk dan bloemen. In kimono's, zijden sjaaltjes, pakken en prach-ti-ge laarzen, maar ook in stoerdere stuks zoals bomberjacks. De bloemen werden gecombineerd met hippe ruiten en andere meer grafische prints zoals de afdruk van lippen op een vloerlange jurk of sterren. Op een paar donkere stuks na, domineerden vooral vrolijke tinten zoals geel en lila de catwalk.



De show vond plaats in het Parijse stadhuis Hôtel de ville, dat vooral gekend staat om zijn prachtige plafonds. Daar werden gisteren dan ook druk foto's van gedeeld op Instagram. Vogue concludeerde het volgende over de lente/zomer 2018 show van Dries: "Deze collectie bewijst dat wanneer ontwerpers echt heel goed zijn, ze je exact datgene geven waarvan je niet eens wist dat je het wou hebben."

