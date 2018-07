Dries Van Noten lanceert voor het eerst een exclusieve collectie voor een online retailer Liesbeth De Corte

10 juli 2018

08u54 0 Style Het is de eerste keer ooit dat Dries Van Noten in zee is gegaan met een online retailer. Vanaf vandaag kan je de exclusieve collectie shoppen op mytheresa.com. Zoals het Dries betaamt, kan je je verwachten aan veel botanische prints en opvallende kleuren als feloranje en pistachegroen.

"Het maakt ons ontzettend trots dat een merk met zo'n uniek DNA met ons samenwerkt, zeker omdat het om een primeur gaat. Dit is een speciaal moment", reageert Michael Kliger van mytheresa.com opgetogen. Het is ook iets om fier op te zijn, want alle stoffen en prints zijn exclusief gemaakt voor deze limited kledinglijn.

Meer zelfs: alle prints zijn door Dries Van Noten en zijn designteam met de hand en een inktpennetje getekend. Het resultaat zijn zeven stuks, waaronder een faux fur jas in pistachegroen (onze favoriet!), een feloranje hemd met crèmekleurige prints, een midirok met botanische print en een ivoorkleurige jas en hemd, ook voorzien van een botanisch patroon.

Leuk weetje: alle items zijn gebaseerd op het kunstgenre Art Brut, ook wel Outsider Art genoemd. De kleurrijke geometrische patronen zijn dan ook een ode aan de schilder Jean Dubuffet, die in de jaren 50 het begrip Art Brut lanceerde met zijn iconische schilderijen.

"Ik ben ontzettend gelukkig dat mijn eerste online collab met mytheresa.com is", laat Dries nog kort en bondig weten. Alle stuks kan je vanaf vandaag kopen op de online luxury webshop. Prijzen beginnen vanaf € 355.